Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη, όπου ο πρόεδρος του σωματείου, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μίλησε μέσω μεγάφωνων για έναν «αγώνα ζωής» που πλέον έχει γίνει αντιληπτός σε ολόκληρο τον κλάδο.

Ο κ. Λυμπερόπουλος στράφηκε κατά του αρμόδιου υπουργού Κυρανάκης, κατηγορώντας τον ότι δεν υπερασπίζεται τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα, ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα επίμαχα νομοσχέδια, ώστε να φανεί ξεκάθαρα ποιοι βουλευτές στηρίζουν τον κλάδο και ποιοι όχι.

Ο Χρήστος, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, μιλώντας στο Orange Press Agency, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, η παραχώρηση του μεταφορικού έργου σε ΙΧ και η υπέρογκη φορολογία αποτελούν ζητήματα που δεν μπορούν να αναβληθούν.

Κάλεσε επίσης τους νεότερους οδηγούς να επιδείξουν ανυποχώρητο πνεύμα, συνδέοντας τον αγώνα των ταξί με τις ευρύτερες κοινωνικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική πλήττει συνολικά την κοινωνία, επηρεάζοντας αγροτιά, εργαζόμενους και άλλους κλάδους.