Η υποχώρηση της κακοκαιρίας αποκάλυψε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές.

Σύμφωνα με το ertnews, στα Σύβοτα το νερό πέρασε επανειλημμένα πάνω από τον δρόμο, σχηματίζοντας ροές κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και φτάνοντας έως τις εισόδους επιχειρήσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εισήλθε στους εσωτερικούς χώρους, πλημμυρίζοντας δάπεδα και αφήνοντας λάσπες και φερτά υλικά. Οι καταστηματάρχες της παραλιακής ζώνης κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, επισημαίνοντας την έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων προστασίας και ζητούν άμεσα μέτρα θωράκισης της περιοχής, ώστε να περιοριστεί η υπερχείλιση της θάλασσας σε περιόδους έντονου κυματισμού και να αποτραπούν νέες οικονομικές απώλειες.

Ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία και στην ακριτική Σαγιάδα, με τη θάλασσα να υπερχειλίζει και να καλύπτει δρόμους, αυλές και κοινόχρηστους χώρους. Όπως προκύπτει από τις εικόνες, που έδωσε στη δημοσιότητα η Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας, μεγάλα τμήματα του παραλιακού μετώπου του γραφικού οικισμού βρέθηκαν κάτω από το νερό, με πλημμυρισμένους δρόμους, σταθμευμένα οχήματα μέσα σε λιμνάζοντα ύδατα και κάδους απορριμμάτων να επιπλέουν. Σε αρκετά σημεία η στάθμη της θάλασσας έφτασε στις εισόδους ισόγειων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.