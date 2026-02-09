Έγγραφα από τη νεότερη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φαίνεται να δείχνουν ότι ο πρώην Δούκας της Υόρκης μοιράστηκε με τον Έπσταϊν αναφορές από επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη το 2010, όταν υπηρετούσε ως παγκόσμιος εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αντιμοναρχική οργάνωση Republic κατήγγειλε τον Άντριου στην αστυνομία το πρωί, μετά τις αποκαλύψεις. Η αστυνομία του Thames Valley δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε την αναφορά και αξιολογούμε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες μας».

Τα emails, που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου να μοιράζεται αναφορές από τις επίσημες επισκέψεις. Ένα email, με ημερομηνία Νοέμβριος 2010, προωθήθηκε από τον Άντριου μόλις πέντε λεπτά αφότου του είχε σταλεί από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Amir Patel.

Ο πρώην δούκας πραγματοποίησε τις επισκέψεις αυτές στο πλαίσιο του ρόλου του ως εμπορικός απεσταλμένος στα τέλη του 2010, συμμετέχοντας σε συναντήσεις και εμπορικές διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, την παραμονή Χριστουγέννων του 2010, φέρεται να συμπεριέλαβε τον Έπσταϊν σε εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν.

Ο Graham Smith, επικεφαλής της Republic, δήλωσε ότι προχώρησε στην καταγγελία. Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε: «Κατήγγειλα τον Άντριου στην αστυνομία του Thames Valley για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και παραβίαση κρατικών μυστικών σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν βλέπω ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες και σε εκείνες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του Peter Mandelson». Ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά κάθε παρανομία. Τα μηνύματα αυτά έρχονται μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

Οι επίσημες κυβερνητικές οδηγίες τονίζουν ότι ο ρόλος του εμπορικού απεσταλμένου συνεπάγεται υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά ευαίσθητες πληροφορίες. «Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητες, εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που κοινοποιούνται σχετικά με σχετικές αγορές ή επισκέψεις», αναφέρεται στις οδηγίες.

«Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας συνεχίζει να ισχύει και μετά τη λήξη της θητείας. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι Νόμοι περί Κρατικών Μυστικών του 1911 και 1989». Ο πρώην δούκας υπηρέτησε ως ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις από το 2001 έως το 2011.

Ο πρώην δούκας εμφανίζεται αρκετές φορές στη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που φαίνεται να τον δείχνουν σκυμμένο πάνω από μια άγνωστη γυναίκα σε αυτό που μοιάζει με την έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Το 2022, κατέβαλε εκατομμύρια λίρες στη Virginia Giuffre, τη βασική του κατήγορο, παρότι υποστήριζε ότι δεν την είχε ποτέ συναντήσει.

Ο Βασιλιάς αφαίρεσε αργότερα τους τίτλους του, μετά τη μεταθανάτια δημοσίευση βιβλίου της Giuffre, η οποία υποστηρίζει ότι διακινήθηκε από τον Έπσταϊν και την πρώην σύντροφό του, Ghislaine Maxwell, σε ηλικία 17 ετών.