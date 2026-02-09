Την 25η Ιανουαρίου, οι καταρρακτώδεις βροχές του κυκλώνα Χάρι προκάλεσαν την αποκόλληση πλαγιάς μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, με δρόμους και οχήματα να παρασύρονται και σπίτια να αιωρούνται επικίνδυνα πάνω από γκρεμό 25 μέτρων.

Περισσότεροι από 1.600 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί, ενώ οι ηλικιωμένοι μεταφέρονται σε ειδικές δομές και άλλοι φιλοξενούνται προσωρινά σε συγγενείς ή καταλύματα. Οι πυροσβέστες επιτρέπουν περιορισμένες επιστροφές για να παραλάβουν πολύτιμα αντικείμενα, αλλά η κατολίσθηση συνεχίζει να επεκτείνεται, με τριώροφο κτίριο να υποχωρεί στην πλαγιά μετά από έξι ημέρες.

Οι κάτοικοι εκφράζουν θυμό για δεκαετίες άναρχης δόμησης σε επικίνδυνες περιοχές: «Η οικογένειά μου ζούσε σε αυτό το σπίτι για τρεις γενιές… Τώρα χάθηκε και αναρωτιέμαι γιατί οι Αρχές επέτρεψαν τη δόμηση σε περιοχή υψηλού κινδύνου», λέει η 61χρονη Σοφία Σάλβο. Η εισαγγελία της Γέλα ξεκίνησε έρευνα για πιθανή αμέλεια.

Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η τραγωδία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών άναρχης οικιστικής ανάπτυξης, με την κλιματική κρίση να επιδεινώνει τους κινδύνους. «Επί 70 χρόνια, μια σειρά κακών επιλογών πολλαπλασίασε τις ζημιές», σημειώνει ο Κρίστιαν Μούλντερ, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής κρίσης.