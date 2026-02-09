Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου το πρωί της Δευτέρας (9/2) και, μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκισή της.





Το χρονικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 38χρονη γυναίκα έχασε κατά τη διάρκεια των γιορτών το κινητό της, το οποίο βρέθηκε από τρίτο άτομο στην περιοχή των Παλαιών. Το κινητό δεν ήταν κλειδωμένο, και το άτομο ενημέρωσε τις αρχές μόλις εντόπισε φωτογραφικό υλικό του παιδιού.

Μετά την παραλαβή των στοιχείων, η Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική έρευνα και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, παρουσία κοινωνικής λειτουργού, συνέλαβαν τη γυναίκα.

Η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη των φωτογραφιών.

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» – Τα πρώτα λόγια του αδερφού της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

«Ήρθα σε επαφή με τον γαμπρό μου, έμαθα και έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Θα πάω το απόγευμα να τη δω. Δεν μου έχει πει λεπτομέρειες, τα έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη, έτσι μου είπε. Εμείς έχουμε βγάλει φωτογραφίες και έχουμε στείλει στη γιατρό, να δει σημάδια, να δει οτιδήποτε που χρειάζεται. Μου είπε ότι είναι από την Πέμπτη, έχει συλληφθεί. Κι εγώ το μαθαίνω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί το έμαθα τελευταία στιγμή. Εντάξει δεν έχουμε και τόσο ιδιαίτερες σχέσεις αλλά αδερφή μου είναι προς Θεού», λέει ο αδερφός της κατηγορούμενης στο MEGA.

Όπως σημειώνει: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ. Και στην αρχή όταν με πήρατε, να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήτανε καμία απάτη. Εγώ να το πω αλλιώς: αν ήταν προϊόν παιδικής πορνογραφίας θα ήταν μόνο 7 φωτογραφίες; Δεν θα υπήρχαν εκατοντάδες;».