Το φρεάτιο είχε αφεθεί ακάλυπτο λόγω εργασιών για την εγκατάσταση προβολέα φωτισμού στα ενετικά τείχη, ενώ το προστατευτικό τζάμι είχε σπάσει, αφήνοντας εκτεθειμένες κοφτερές λαμαρίνες.

Άμεσα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για δύο ημέρες και υποβλήθηκε σε ράμματα, υπέρηχο και αξονική εξέταση για να ελεγχθεί η κινητικότητά του. Οι γονείς του τόνισαν ότι «αν το τραύμα ήταν λίγο πιο πάνω ή πιο κάτω, δεν θα προλαβαίναμε να φτάσουμε στο νοσοκομείο».

Η οικογένεια καταγγέλλει «εγκληματική αμέλεια» και κακή σήμανση του σημείου, που καθιστά το φρεάτιο σχεδόν αόρατο τη νύχτα, και προτίθεται να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.