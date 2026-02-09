Περίπου πέντε λεπτά μετά την έναρξη της 13λεπτης εμφάνισης του Πορτορικανού καλλιτέχνη στο Levi’s Stadium στην Καλιφόρνια, οι κάμερες στράφηκαν σε μια γαμήλια τελετή ενός ζευγαριού.

«Σας κηρύσσω σύζυγο και σύζυγο, μπορείτε να φιλήσετε τη νύφη», δήλωσε χαμογελαστός ο λειτουργός στα ισπανικά.

Οι νεόνυμφοι στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, αποκαλύπτοντας τη Lady Gaga και το συγκρότημα Los Sobrinos, μια πορτορικανική μπάντα σάλσα που συμμετείχε στο τελευταίο άλμπουμ του Bad Bunny και στις εμφανίσεις του στο Πουέρτο Ρίκο.

Το ζευγάρι δέχτηκε μια μουσική «καντάδα» από τη Gaga, η οποία τραγούδησε το «Die With A Smile», πριν οι κάμερες εστιάσουν στους νεόνυμφους που κόβουν την τούρτα και χορεύουν το πρώτο τους χορό με το τραγούδι του Bad Bunny «Baile Inolvidable» (Αξέχαστος Χορός).

Δεν είναι πολλοί οι γάμοι όπου δύο από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές στον κόσμο συμμετέχουν στον πρώτο χορό.

Ο σταρ, που πρόσφατα κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy, εμφανίστηκε σε μια σκηνή έντονα εμπνευσμένη από το Πουέρτο Ρίκο.

Μετά το τέλος του σόου, εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι πράγματι παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Το ανώνυμο ζευγάρι είχε καλέσει τον Bad Bunny στον γάμο του, όμως εκείνος τους πρότεινε να συμμετάσχουν αντί γι’ αυτό στο halftime show του.

Ο καλλιτέχνης υπέγραψε μάλιστα ως μάρτυρας στο πιστοποιητικό γάμου τους.

Η σκηνή του γάμου, που αναπαριστούσε μια μικρή υπαίθρια πλατεία, αποτελούσε μέρος της ευρύτερης γιορτής του Πουέρτο Ρίκο στο σόου.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, με έναν χρήστη να σχολιάζει στο επίσημο βίντεο του NFL στο YouTube: «Φαντάσου να είσαι 80 χρονών και να λες στα εγγόνια σου ότι παντρεύτηκες στο Super Bowl».

Άλλος σχολίασε χιουμοριστικά:

«Πόσα άτομα ήρθαν στον γάμο σας;»

«Δεν ξέρω, γύρω στις 70.000» — θα μπορούσε να απαντήσει το ζευγάρι.

Το χαρούμενο halftime show χαρακτηρίστηκε ως «το χειρότερο όλων των εποχών» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, που είχε παρευρεθεί στο περσινό σόου, χαρακτήρισε την εμφάνιση του Bad Bunny «προσβολή προς το Μεγαλείο της Αμερικής».

«Κανείς δεν καταλαβαίνει λέξη απ’ όσα λέει αυτός ο τύπος», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διαχρονικά εκφράσει εχθρική στάση απέναντι στη χρήση της ισπανικής γλώσσας στις ΗΠΑ.

Μέσα σε λίγες ώρες από τη δεύτερη ορκωμοσία του το 2025, η νέα κυβέρνηση απέσυρε την ισπανόφωνη έκδοση της επίσημης ιστοσελίδας του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ είχε καταργήσει την ισπανική έκδοση και στην πρώτη του θητεία. Αυτή αποκαταστάθηκε όταν ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε την προεδρία το 2021.

Τον Μάρτιο του 2025, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ορίζει τα αγγλικά ως την επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το διάταγμα επιτρέπει σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση να επιλέγουν αν θα συνεχίσουν να παρέχουν έγγραφα και υπηρεσίες και σε άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ το 2022, 67,8 εκατομμύρια άνθρωποι — σχεδόν ένας στους πέντε — μιλούσαν στο σπίτι τους γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά το 2019.