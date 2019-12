Ανασκόπηση 2019: Τέχνες: Ο Λάνθιμος στη γιορτή των Όσκαρ, ο Joker το χειροκρότημα

Newsroom eleftherostypos.gr

Από το φαινόμενο «Joker» και τις επεμβάσεις της Αστυνομίας στις κινηματογραφικές αίθουσες μέχρι τον διχασμό για τον Κώστα Γαβρά και τους «Ενήλικες στην αίθουσα» και από τα εγκαίνια του υπέροχου Μουσείου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι μέχρι τα «μπρος-πίσω» όσον αφορά στις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου στο μετρό Θεσσαλονίκης, το 2019 δεν μας άφησε να βαρεθούμε ούτε μια στιγμή.

ΜΙΑ «ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ» ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Δέκα υποψηφιότητες για Οσκαρ, ένα κερδισμένο για την ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν, οκτώ βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σχεδόν 100 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office και 225.000 εισιτήρια στη χώρα μας που την κατατάσσουν στις πιο ψηλές θέσεις του εγχώριου φετινού box office. Η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου ήταν μια τεράστια επιτυχία του Ελληνα σκηνοθέτη που τον καταξίωσε στο παγκόσμιο κινηματογραφικό γίγνεσθαι.

ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

Δύο sold out εμφανίσεις και ακόμα μία που ικανοποίησε τη «δίψα» όσων δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν εγκαίρως εισιτήριο ήταν τα αποτελέσματα της επίσκεψης των Florence and the Machine στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο. Hταν αναμφισβήτητα το γεγονός του συναυλιακού καλοκαιριού, με τη Φλόρενς Γουέλς να ερμηνεύει τις επιτυχίες της με θέα τον Παρθενώνα. Νωρίτερα, στις 17 Ιουλίου, οι Cure υπέγραψαν κι αυτοί μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι τη σπουδαιότερη, εμφανίσεις της χρονιάς, στο πλαίσιο του Ejekt Festival, στην πλατεία Νερού. Πριν το πάρουν απόφαση να παρατήσουν την ενεργό δράση, ο Ρόμπερτ Σμιθ και η παρέα του χώρεσαν την Αθήνα στη μεγαλειώδη περιοδεία τους που ήταν φυσικά ένα best of της γιγαντιαίας πορείας τους.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ανάμεσα στα γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτιστική σκηνή ξεχωρίζουν οι δύο τελετές παράδοσης και παραλαβής -σε εγκάρδιο κλίμα- της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου (Δ. Λιγνάδης αντί Στ. Λιβαθινού) και του Ελληνικού Φεστιβάλ (Κ. Ευαγγελάτου αντί Β. Θεοδωρόπουλου), που έγιναν μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο φορέων η αλλαγή σκυτάλης έγινε υπό την παρουσία του τέως καλλιτεχνικού διευθυντή και του νέου.

ΦΑΝΙ ΑΡΝΤΑΝ ΚΑΙ ΝΤΟΝ ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Μια από τις καλύτερες παραστάσεις είδαμε τον Μάιο από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υπογραφή στη σκηνοθεσία της Φανί Αρντάν. Η Γαλλίδα σταρ σκηνοθέτησε όπερα για πρώτη φορά και συγκεκριμένα τη «Λαίδη Μάκβεθ» του Μτσενσκ του Ντμίτρι Σοστακόβιτς και τα πήγε περίφημα. Η σταρ των 60 ταινιών, των 30 θεατρικών, η μούσα του Τριφό, παρουσίασε μια τολμηρή, αιχμηρή σκηνοθεσία, φωτίζοντας ζητήματα όπως η ατομική ελευθερία, η τόλμη, τα πυρακτωμένα όρια.

Μεγαλειώδης επίσης είναι η παράσταση της όπερας του Τζ. Βέρντι «Ντον Κάρλο» που παίζεται ως τις 5 Ιανουαρίου από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια συμπαραγωγή της Βασιλικής Οπερας του Λονδίνου, της Μετροπόλιταν Οπερα της Νέας Υόρκης και της Εθνικής Οπερας της Νορβηγίας (Οσλο), η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στο Κόβεντ Γκάρντεν το 2008. Στην ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή που υπογράφει ο σερ Νίκολας Χάιτνερ.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ

Το 2019 ήταν δύσκολη χρονιά για το θέατρο ως προς την προσέλευση θεατών. Ωστόσο, υπήρχαν καλές παραστάσεις που ξεχώρισαν. Από την πρώτη Κρατική Σκηνή το «Ξύπνα Βασίλη» του Δημήτρη Ψαθά που «ζωντανεύει» επί σκηνής από τον ευρηματικό Αρη Μπινιάρη. Στα καλύτερα και ο «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου διά χειρός Γιάννη Χουβαρδά με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στον ρόλο του Αλσέστ. Εξοχος και ο Χρήστος Λούλης ως Φιλέντ. Το έργο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του νομπελίστα Λουίτζι Πιραντέλο (σκηνοθεσία Δ. Μαυρίκιου) κέρδισε κοινό και κριτικούς. Από τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς είναι του Γιάννη Νιάρρου (υποδύεται ένα ατρόμητο αυτιστικό αγόρι) στο «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα» (σκηνοθεσία Β. Θεοδωρόπουλος). Ρεσιτάλ ερμηνείας από τη Μαρία Ναυπλιώτου ως Μαρία Κάλλας στο «Masterclass». Εξαιρετική παράσταση στο σύνολό της είναι η ιστορία του «Ανθρωποι και Ποντίκια» (σκηνοθεσία Β. Μπισμπίκη). Από την Εθνική Λυρική Σκηνή ξεχώρισε η παράσταση-ωδή στον Μάνο Χατζιδάκι με τίτλο «Χορός με τη σκιά μου» του Κων/νου Ρήγου.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ»

Πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης στήθηκε πάνω στην ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην αίθουσα». Επί μήνες οι θερμόαιμοι κατηγορούσαν τον κορυφαίο σκηνοθέτη επειδή επέλεξε να μεταφέρει το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη στη μεγάλη οθόνη και την προηγούμενη ηγεσία του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής γιατί χρηματοδότησε την ταινία. Που δεν ήταν χρηματοδότηση, αλλά επιστροφή φόρου (tax rebate), μέτρο που όλες οι σοβαρές χώρες έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια για να προσελκύσουν ξένες κινηματογραφικές παραγωγές.

«THE THREAD» ΑΠΟ ΤΟΝ Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Μια ιδιαίτερη και διαφορετική παράσταση είδαμε τον Αύγουστο στην Επίδαυρο. Πρόκειται για τη διεθνή παραγωγή της ΛΑΒΡΥΣ «The Thread» -διαβατήριο του ελληνικού πολιτισμού ανά τον κόσμο-, η οποία παρουσιάστηκε στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, αλλά και στο Μέγαρο τον Νοέμβριο. Η πρωτότυπη μουσική ανήκε στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, ενώ η σκηνοθεσία και η χορογραφία στον Ράσελ Μάλιφαντ. Τα υπέροχα πραγματικά κοστούμια ήταν της σχεδιάστριας μόδας Μαίρης Κατράντζου και οι φωτισμοί του Μάικλ Χαλς. Το έργο βασίζεται σε μια ιδέα της Γεωργίας Ηλιοπούλου, διευθύνουσας συμβούλου της ΛΑΒΡΥΣ και θα συνεχίσει το ταξίδι του στο εξωτερικό.

ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ Ο ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο πιο παλιός θίασος στον κόσμο έπαιξε -για πρώτη φορά- στην Επίδαυρο. Η Κομεντί Φρανσαίζ (ιδρύθηκε το 1680 από τους ηθοποιούς του Μολιέρου) χάρισε στο κοινό της Επιδαύρου την παράσταση «Ηλέκτρα/Ορέστης» του Ευριπίδη. Ο Βέλγος Ιβο Βαν Χόβε παρέδωσε μια άρτια παράσταση γεμάτη συμβολισμούς και εξαιρετικές ερμηνείες.