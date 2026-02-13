Τα σύνορα δεν πρόκειται να μεταβληθούν ποτέ ούτε στη στεριά ούτε στη θάλασσα ούτε στον αέρα, λένε σε όσους επιχειρούν μέσα από συνωμοσιολογίες να χτίσουν επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα αφηγήματα.

Παράλληλα, κάνοντας την αποτίμηση του ταξιδιού στην Τουρκία και της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υπογραμμίζεται ότι «η στάση της χώρας μας δείχνει τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις κορόνες, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Αυτό που επισημαίνουν ακόμα είναι ότι ο πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά έθεσε όλα τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή, με σαφήνεια και με αποφασιστικότητα.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι η παρουσία του εκεί και το αποτέλεσμά της ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μη γίνει το ταξίδι αυτό. Γιατί υπήρξαν απαντήσεις με επιχειρήματα.

Κανείς δεν είπε ότι τα προβλήματα με την Τουρκία θα εξαφανιστούν ως διά μαγείας και ούτε είχαν καλλιεργηθεί εκ μέρους της κυβέρνησης προσδοκίες για την επίλυσή τους σε αυτό το ταξίδι, έλεγαν ακόμα κυβερνητικά στελέχη.

Αξιολογώντας την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ήταν και παρών στο τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν, σημείωσε ότι «η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη».

Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επεσήμανε, πρέπει να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό που επεσήμανε ως σημαντικό ήταν ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία.

Και απαντώντας σε όσους δεν βλέπουν κάτι θετικό από τη διαχείριση που έχει γίνει, έκανε αναδρομή στο παρελθόν λέγοντας ότι η διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ήταν επιτυχημένη, καθώς «οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα, με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Ο δρόμος μας δεν είναι οι ψευτοπαλικαρισμοί και η εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ούτε η παρελκυστική τακτική. Η πολιτική μας έχει τη σωστή ισορροπία», ήταν τα λόγια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Και αυτές ήταν ξεκάθαρες αιχμές απέναντι σε όσους ζητούν να κλείσει κάθε δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς να έχουν να αντιπροτείνουν κάτι.

Αρκετούς τόνους πιο πάνω στην κριτική της στην αντιπολίτευση ήταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη διερωτήθηκε σκωπτικά: «Τα μετρήσατε τα νησιά; Τα έχουμε όλα; Από ό,τι κατάλαβα, δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο».

Μάλιστα, αναφέρθηκε και ονομαστικά στον Αντώνη Σαμαρά, προσάπτοντάς του ότι «έχει εσωτερικούς λόγους και εσωτερικές στοχεύσεις», αλλά και ότι «στόχο έχει τον Μητσοτάκη», και βάζοντας το τελευταίο καρφί είπε ότι δεν έχει ακούσει ποτέ τον πρώην πρωθυπουργό να θέτει το θέμα της άρσης του casus belli.

Αυτό που τονίζουν με έμφαση από το Μέγαρο Μαξίμου θέλοντας να καταδείξουν τον παραλογισμό της άρνησης είναι ότι πουθενά στον κόσμο και στην παγκόσμια διπλωματία δεν έχει υπάρξει λύση που να μην έχει προκύψει μέσα από διάλογο.

Θυμίζουν επίσης ότι πριν από λίγο καιρό ο Ταγίπ Ερντογάν έλεγε «Μητσοτάκης γιοκ» και προχθές στην Αγκυρα και ενώπιον των πολιτών του μίλησε για έναν πολύτιμο φίλο. «Αυτό δεν έγινε τυχαία, ούτε χωρίς κόπο», σημείωναν.

ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

Τα ήρεμα νερά κάνουν και «οικονομία»

Στον απόηχο της συνάντησης στην Αγκυρα, αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι η Ελλάδα έχει βγει ωφελημένη από την περίοδο των ήρεμων νερών, χωρίς να πάρει πίσω ούτε ένα χιλιοστό από τις πάγιες εθνικές θέσεις σε οικονομικό επίπεδο.

Αυτό που επιβεβαιώθηκε στις επαφές τόσο σε επίπεδο ηγετών όσο και υπουργών, αλλά και φάνηκε και από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, είναι ότι αποτελεί κοινή βούληση της Ελλάδας και της Τουρκίας να αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομική τους συνεργασία, καθώς αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον και των δύο λαών.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τέθηκε ως κοινός στόχος η αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 30 με 35% περισσότερο από τα σημερινά επίπεδα.

Εν κατακλείδι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στα σημεία όπου διαφωνούν και συμφώνησαν ότι μπορούν να συνομιλούν, κάτι που από μόνο του αποτελεί βήμα ωριμότητας.

Και όπως τόνιζε συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η Ελλάδα προσήλθε στην Αγκυρα με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και ξεκάθαρες θέσεις και αυτό είναι το ισχυρότερο μήνυμα της συνάντησης».

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταξίδι σε Εμιράτα και Ινδία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως όλα δείχνουν, δεν θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Οπως διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. «Είναι δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό», είπε ο Παύλος Μαρινάκης και συμπλήρωσε ότι ένα ταξίδι στις ΗΠΑ δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Φεβρουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Αμπου Ντάμπι και στις 18 και 19 Φεβρουαρίου θα ταξιδέψει στο Νέο Δελχί.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΝΑΤΟ

«Ανάπτυξη αμυντικής παραγωγής»

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, αποσαφήνισε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. «Επειδή το είδα σε πάρα πολλά Μέσα Ενημέρωσης, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση εδώ, στις Βρυξέλλες, με τον Τούρκο ομόλογό μου, κ. Γκιουλέρ. Οπως, επίσης, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, ο κ. Γκιουλέρ δεν είναι καν στις Βρυξέλλες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Αμυνας στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η ατζέντα της συζήτησης αφορά στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην Ευρωπαϊκή Ενωση, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής, για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. «Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η “Ατζέντα 2030”, η ολιστική μας προσέγγιση με την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, τα πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το Διάστημα και το cybersecurity, αλλά επίσης και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό και των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει -αν δεν υπερβαίνει- και το 5%», δήλωσε ο κ. Δένδιας.