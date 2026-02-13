Παρουσιάζοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη δική του εκδοχή για τα όσα διακινούνται τις τελευταίες μέρες και εμφανίζοντας μόνον τη διαταγή δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών, καθώς, όπως είπε, δεν του έχει κοινοποιηθεί κανένα πόρισμα, ο κ. Παναγόπουλος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του για όσα του προσάπτονται αναφορικά με τη διαχείριση κονδυλίων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αλλά και για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία.

Ο κ. Παναγόπουλος δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ξεκαθαρίζοντας προς όλους και κυρίως προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου, αν και, όπως είπε, τον βρίσκει σύμφωνο η απόφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα.

Απαντώντας στις πληροφορίες που διακινούνται σχετικά με στοιχεία του επίμαχου πορίσματος, το οποίο έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία, ο κ. Παναγόπουλος ισχυρίστηκε τα εξής:

1 Ολα τα προγράμματα κατάρτισης γίνονταν με συμβάσεις και ήταν τιμολογημένα. «Δεν λείπει ούτε μία ανάρτηση ούτε στα ελληνικά πρόγραμμα ούτε στα ευρωπαϊκά. Τα έψαξα εγώ και οι συνεργάτες μου». Ολες οι αναθέσεις προγραμμάτων που αναλαμβάνει η ΓΣΕΕ γίνονται κατόπιν ελέγχου από διαπαραταξιακή επιτροπή. «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν ελεγχθούν οι δαπάνες», είπε χαρακτηριστικά.

2 Το οικόπεδο που αγόρασε στον Αγιο Στέφανο σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας «είναι χορτάρια και τσουκνίδες» και το πήρε ακριβά (140.000 ευρώ) σε σχέση με διπλανά οικόπεδα του ίδιου ιδιοκτήτη, που τα πούλησε γιατί είχε ανάγκη προς 90.000 ευρώ και 100.000 ευρώ. «Το 50% των αγοραπωλησιών γίνονται κάτω από την αντικειμενική αξία», ανέφερε, αλλά, όπως είπε, «δεν ελέγχομαι όμως για αυτό».

3 Η πισίνα στο εξοχικό του στη Γορτυνία-Αρκαδία,ς που φέρεται να ανακαινίζεται, είναι στέρνα που τη χρειαζόταν για τη θεραπεία της η σύζυγός του, η οποία απεβίωσε μετά από εγκεφαλικό.

4 Δεν υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες» επειδή δεν το προβλέπει ο νόμος. «Δεν φταίω εγώ που δεν το προβλέπει ο νόμος, έχω όμως ένα άτυπο “πόθεν έσχες” με τα εισοδήματά μου που θα το δώσω στις Αρχές», όπως δήλωσε.

5 Τα εισοδήματά του είναι ήδη υψηλά και ως εκ τούτου δεν έχει ανάγκη χρημάτων. Οπως είπε: «Δεν είμαι εργάτης. Είμαι τραπεζοϋπάλληλος. Αν αυτό είναι ντροπή….Δεν είμαι εργαζόμενος που παίρνει 700 ευρώ και υποφέρει. Εδώ και 20 χρόνια είμαι στην ανώτερη βαθμίδα στη Εθνική Tράπεζα. Τα εισοδήματά μου είναι όχι απλά καλά, αλλά, τώρα που είμαι μόνος μου και δεν έχω υποχρεώσεις, είναι υπερβολικά».

6 Για το αν ελέγχονται και συγγενικά πρόσωπα εκτός από τον ίδιο, ανέφερε: «Να ανοιχτούν όσοι λογαριασμοί θέλουν. Αν είμαι υπόλογος γιατί έχω προσλάβει την αδελφή μου ως καθαρίστρια 67 χρόνων επειδή είχε ανάγκη, καταδικάστε με».

7 Οταν η ΓΣΕΕ παίρνει ένα πρόγραμμα από προκήρυξη, μπορεί να αναθέτει την υλοποίησή του σε φορείς κατάρτισης. «Από την ανάθεση των προγραμμάτων ,πήραμε ένα 3%-3,5%, που το προβλέπει η διαδικασία ανάθεσης», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, τα χρήματα δεν αναμιγνύονται στους λογαριασμούς των φορέων κατάρτισης, αλλά κατευθύνονται σε ειδικό λογαριασμό που ανοίγει για την αποπληρωμή των προγραμμάτων, και, όταν αποπληρώνονται, κλείνει ο λογαριασμός. Τα προγράμματα δεν σχετίζονται με τις 6 εταιρίες που αναφέρονται στο πόρισμα. «Δεν υλοποιούν αυτές προγράμματα», είπε χαρακτηριστικά.

8 «Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι προγράμματα απεντάχθησαν, παρότι κάποια είχαν συμβασιοποιηθεί. Μόνο ένα πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αυτά τα χρόνια, ύψους 10 εκατ. ευρώ. Αναφερόμενος στα προγράμματα για κοινωνικούς εταίρους, υποστήριξε ότι «μπορεί να ήταν και πάνω από 7 στην περίοδο 2020-2025.