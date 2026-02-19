Αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ρωμαϊκό παπούτσι μήκους πάνω από 30 εκατοστά (νούμερο 47-48), που φαίνεται να ανήκε σε άτομο υψηλότερου αναστήματος, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή.

Η επικεφαλής αρχαιολόγος, Ρέιτσελ Φρέιμ, εξήγησε την κατασκευή του παπουτσιού, που ήταν φτιαγμένο από στρώματα δέρματος και ενισχυμένο με καρφιά για μεγαλύτερη αντοχή.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα για τα υποδήματα των Ρωμαίων, καθώς μόνο λίγα από τα παπούτσια που έχουν βρεθεί σε άλλες περιοχές, όπως η Vindolanda, είχαν τόσο μεγάλο μέγεθος.

Οι επιστήμονες εξετάζουν την υπόθεση ότι οι Ρωμαίοι που ζούσαν στο Magna μπορεί να ήταν ψηλότεροι και με μεγαλύτερα πόδια από άλλες περιοχές. Αν και οι λόγοι παραμένουν ασαφείς, η ανακάλυψη αυτή δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη φυσιογνωμία των ανθρώπων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.