Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε ανησυχία για την υγεία του Λιν.
Ο ηλικιωμένος αξιωματούχος, ο οποίος εμφανώς καταβεβλημένος, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εμετό, αλλά απομακρύνθηκε γρήγορα με τη βοήθεια συνεργατών του. Ο Λάι Τσινγκ-τε, που είχε σπουδάσει ιατρική, προσέφερε βοήθεια και συντόνισε τις πρώτες βοήθειες.
Taiwan President Lai Ching-te was accidentally splashed with vomit while handing out Lunar New Year red envelopes at a temple.
The temple chairman suddenly felt unwell and vomited during a speech. pic.twitter.com/AtNYxrX9CY
— Clash Report (@clashreport) February 18, 2026
Ο πρόεδρος, αφού ενημερώθηκε ότι η οικογένεια του Λιν είχε προσβληθεί από νοροϊό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι και ο ίδιος ίσως είχε μολυνθεί. Ο Λιν ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή της τελετής, αποδίδοντας το περιστατικό στον νοροϊό.
