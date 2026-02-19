Τα πάντα συναντά κάποιος στην πρωινή ζώνη των καναλιών. Εκπομπές κερδίζουν διψήφια ποσοστά και πρωτιές στην τηλεθέαση, άλλες όμως πέφτουν… κάτω από τη βάση και σημειώνουν χαμηλά νούμερα.