Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, που έχει διαδοχικές συναντήσεις με γκρουπ ηγετών, φέρεται να πρότεινε περαιτέρω περικοπές στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να φέρει τις χώρες πιο κοντά σε μια συμφωνία.

Ο Κόστα έθεσε την ιδέα αυτή κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συζητήσεων με διάφορες ομάδες χωρών σύμφωνα με τα όσα είπαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ στο POLITICO.

Ο Πορτογάλος πολιτικός είχε προτείνει περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ σε μια πρόταση προϋπολογισμού το περασμένο Σάββατο, η οποία δέχθηκε κριτική από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Μια ομάδα κρατών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία, πιέζει για επιπλέον περικοπές πριν από τη σύνοδο κορυφής που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου και από την οποία αναμένεται να προκύψει συμφωνία.

Ο Κόστα ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την ανάπτυξη σε ξένες χώρες είναι ο τομέας που πιθανότατα θα υποστεί τις αναλογικά μεγαλύτερες περικοπές, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες.

Στρατηγικό λάθος οι περικοπές λέει ο Μακρόν – Πιέζει για συμφωνία μέχρι 31/12

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η όλη διαδικασία υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου, δεδομένου ότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, η οποία προειγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει δεσμευτεί να μειώσει δραστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η προοπτική νίκης της ακροδεξιάς υποψήφιας Μαρίν Λε Πεν πλανάται βαριά πάνω από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ της Πέμπτης (26/11), καθώς η ίδια ζητά μείωση κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο Μακρόν πιστεύει ότι, με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο, θα στερείται της πολιτικής νομιμοποίησης για να διαπραγματευτεί από τον Δεκέμβριο μέχρι την ημέρα των εκλογών.

«Σκοπεύω να καταστήσω απολύτως σαφές στους συναδέλφους μας ότι, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατό να ξανανοίξουν ή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε εν μέσω της συνόδου κορυφής.

«Θα εισέλθουμε τότε σε μια περίοδο που θα είναι πολύ κοντά στις εκλογές», πρόσθεσε. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με κάθε κόστος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αυτό είναι το απόλυτο όριο».

«Δεν θα υπογράψω μια ανισόρροπη συμφωνία», δήλωσε ο Μακρόν και πρόσθεσε: «Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια καλή συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, δεν θα συνάψουμε καμία».

Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι οι περικοπές ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ της τελευταίας πρότασης προϋπολογισμού αποτελούσαν «στρατηγικό λάθος», λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο οικονομικό χάσμα της ΕΕ σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αδιάλλακτη προθεσμία του Μακρόν έρχεται σε αντίθεση με τη στάση άλλων ηγετών, όπως της Ιταλίδας Τζιόρτζια Μελόνι και του Ολλανδού Ρομπ Γιέτεν, οι οποίοι επέμειναν ότι δεν δεσμεύονται από χρονοδιαγράμματα και ότι ο κύριος στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν μια «καλή συμφωνία».

«Είμαστε έτη φωτός μακριά από μια λύση σε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μελόνι, σύμφωνα με το Euronews.

Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, συνεχίζει τον μαραθώνιο των διαπραγματεύσεων, και μετά τις 10 το βράδυ ξεκίνησε συνάντηση με τέταρτη ομάδα ηγετών και συγκεκριμένα της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας. Αναμένονται τρεις ακόμη διμερείς συναντήσεις ομάδων σήμερα (26/11) το βράδυ.

Αποσύρθηκε η Δανία από τη συνάντηση με τον Κόστα

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δεν θα παραστεί στην πέμπτη συνάντηση της ομάδας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η Δανία, θεωρεί ότι η τρέχουσα δομή των συναντήσεων της ομάδας δεν οδηγεί σε διπλωματική πρόοδο και αναμένει από τον Κόστα να ασκήσει πίεση στους «Φίλους της Συνοχής» ώστε να κάνουν παραχωρήσεις όσον αφορά το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού και τις προτεραιότητες δαπανών.

Στην ομάδα συμμετέχουν οι ηγέτες της Ελλάδας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας

Προειδοποίηση Μητσοτάκη

Καθώς οι διαπραγματεύσεις παρατείνονται, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέδωσε μια σαφή προειδοποίηση κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα εμποδίσει την Ένωση να επιτύχει τους στόχους της έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα που συνέταξε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Η ιστορική αυτή έκθεση προβλέπει φιλόδοξες οικονομικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινών ομολόγων μεγάλης κλίμακας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις λύσεις παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Σε δεύτερη μοίρα το δάνειο προς την Ουκρανία

Ο προϋπολογισμός μπορεί να μην είναι το μόνο θέμα της Συνόδου Κορυφής, αλλά με βεβαιότητα επισκιάζει το ζήτημα του δανεισμού της Ουκρανίας, που επίσης επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα.

Το Κίεβο αντιμετωπίζει έναν διογκούμενο προϋπολογισμό πολέμου για το επόμενο έτος, εν μέσω της αδιάκοπης κλιμάκωσης της Ρωσίας. Πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την εγγύηση κοινού χρέους, προς συζήτηση από τους ηγέτες.

Ωστόσο, καθώς οι συζητήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη, κατέστη σαφές ότι οι ηγέτες ασχολούνταν κυρίως με τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πολύ πιο δαπανηρός και περίπλοκος. Ενώ διπλωμάτες και αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος των συζητήσεων, παραδέχονται ότι το θέμα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο επταετής προϋπολογισμός απορροφά όλη την προσοχή.

Η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να εγκριθεί ξεχωριστά, αλλά πλέον είναι τόσο συνυφασμένη με τον προϋπολογισμό, ώστε ουσιαστικά αποτελεί ένα ενιαίο μεγάλο πακέτο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε σθεναρά την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία. «Η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως δεδομένης της πιθανότητας απόσυρσης των ΗΠΑ, επειδή πρόκειται για έναν πόλεμο που μας επηρεάζει άμεσα. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους, αλλά βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου.

«Αρκεί να κοιτάξει κανείς έναν χάρτη, και να αναλογιστεί την ιστορία, για να το διαπιστώσει αυτό. Ναι, αυτός ο πόλεμος είναι υπαρξιακός για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η εγκατάλειψη της Ουκρανίας θα έθετε σε κίνδυνο τη δική μας ασφάλεια βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα και αν εξετάσουμε την κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος είναι πιο άμεσος παρά μακροπρόθεσμος», συνέχισε, καταδικάζοντας τις υβριδικές δραστηριότητες της Ρωσίας σε ολόκληρη την Ένωση.

«Δεν υπάρχει χώρος για αφέλεια εδώ: βοηθάμε την Ουκρανία από αίσθημα ευθύνης και επειδή είναι προς το δικό μας συμφέρον», τόνισε ο Μακρόν.