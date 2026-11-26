Στο αυθεντικό βίντεο, διάρκειας 17 δευτερολέπτων, εμφανίζεται ο Ισπανός πρωθυπουργός να μιλά στην κάμερα ενώ φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας. «Γιατί αυτό είναι η Ισπανία: μια πολυπολιτισμική και πολυμορφική χώρα», ακούγεται να λέει πριν γυρίσει για να αποκαλύψει τον αριθμό 19 στην πλάτη του, τον αριθμό της φανέλας του αστέρα της ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ.

Yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol. Porque eso es España, un país plural y diverso. Os dejo, para cerrar el día, mi entrevista en @mundodeportivo 👇

https://t.co/VgBcIDDvOD https://t.co/P2cTDkoUJ8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Μία ημέρα αργότερα, το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Κόμμα (PP), χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσει το βίντεο, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι ο Σάντσεζ είχε φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι οι Ισπανοί ετοιμάζονται να ψηφίσουν την Κυριακή (29/11), μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίστηκε από έντονη πόλωση.

La versión pos-Pegasus del vídeo de Pedro Sánchez. https://t.co/p9sm1dHf38 — Partido Popular (@ppopular) November 24, 2026

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Σάντσεζ αναμένεται να αντικατασταθεί από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του συντηρητικού PP, με την υποστήριξη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος Vox.

Καθώς το παραποιημένο βίντεο έγινε είδηση σε όλη την Ισπανία, πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι δεν αναφερόταν πουθενά ότι είχε δημιουργηθεί με τη χρήση AI, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην πληροί τις υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι το χαρακτήρισαν ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας σειράς προβληματικών χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης από το Λαϊκό Κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αφού το ΡΡ είχε προκαλέσει έντονη κατακραυγή με ένα βίντεο «deepfake» της συζύγου του Σάντσεζ, Μπεγκόνα Γκόμεζ.

Sí, son zurdos. https://t.co/iu5qsyYGZd — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

Μια αριστερή ειδησεογραφική ιστοσελίδα υπαινίχθηκε ότι το PP βασιζόταν στην τεχνητή νοημοσύνη και όχι σε ιδέες για να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της σκληρής δουλειάς στην προεκλογική εκστρατεία. «Έτσι λειτουργεί το PP: όταν τους τελειώνουν τα επιχειρήματα, πατούν το κουμπί “δημιουργία”», ανέφερε η Publico σε ένα άρθρο που αποτύπωνε μέρος της κριτικής που είχε δεχτεί το κόμμα για το βίντεο με τη φανέλα ποδοσφαίρου. «Πρέπει να σκέφτηκαν ότι το μήνυμα [του Σάντσεζ] δεν είχε μια πινελιά ξενοφοβίας και ήθελαν να το διορθώσουν».

Το περιστατικό υποδήλωνε τη διαμάχη που εξελίχθηκε μεταξύ των πολιτικών κομμάτων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς ο Σάντσεθ και οι σύμμαχοί του στην αριστερά επιδιώκουν να κρατήσουν το ενδιαφέρον επικεντρωμένο σε θέματα όπως η στέγαση, οι συντάξεις και τα δικαιώματα των γυναικών, ενώ το PP και το Vox προσπάθησαν να εστιάσουν τη συζήτηση σε θέματα όπως η μετανάστευση.

Το βίντεο του Σάντσεθ ήταν προφανώς μια άμεση απάντηση σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας υποψήφιος του PP, ο Χαβιέρ Γκαρθία Αλμπιόλ. Ο υποψήφιος, ο οποίος το 2013 έγινε ο πρώτος δήμαρχος που παραπέμφθηκε σε δίκη για ρατσιστικές δηλώσεις και ο οποίος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για τη χρήση ρατσιστικής ρητορικής, δήλωσε ότι δεν του αρέσει ο Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί-θαύμα του οποίου το ταλέντο βοήθησε την Ισπανία να κερδίσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και το Euro 2024, επικαλούμενος αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν η έλλειψη ωριμότητας του εφήβου.

Ο Αλμπιόλ δήλωσε ότι δεν θα φορούσε τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ. «Θα ένιωθα πιο άνετα με οποιονδήποτε άλλο παίκτη της Μπαρτσελόνα στην εθνική ομάδα», δήλωσε στην εφημερίδα «Sport» της Βαρκελώνης.

Καθώς άνθρωποι από όλη τη χώρα έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος γεννήθηκε στην Ισπανία από γονείς με καταγωγή από το Μαρόκο και την Ισημερινή Γουινέα, ο Σάντσεθ προσχώρησε στην προσπάθεια, αναδεικνύοντας την Ισπανία ως μια «πολυπολιτισμική και πολυμορφική» χώρα και δηλώνοντας ότι θα φορούσε τη φανέλα οποιουδήποτε παίκτη της εθνικής ομάδας.

Ο Ραούλ Μαρτίνεζ Κορκουέρα, λέκτορας στο τμήμα ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο της Βικ, ο οποίος συνεργάζεται με την αντιρατσιστική οργάνωση SOS Racismo, δήλωσε στον Guardian ότι η χειραγώγηση της τεχνητής νοημοσύνης από το PP ήταν πιθανώς μια προσπάθεια να κατευθύνει την εκστρατεία προς ζητήματα που θεωρούσε ότι θα ενίσχυαν την ψήφο του κόμματος, όπως η μαζική εισροή ανθρώπων στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική.

«Πιστεύω ότι ο στόχος είναι να παρουσιάσουν το Μαρόκο ως απειλή, να χαρακτηρίσουν τη μετανάστευση ως ζήτημα ασφάλειας και να τονίσουν την υποτιθέμενη αδυναμία της κυβέρνησης όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων», τόνισε ο Μαρτίνεζ Κορκουέρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το PP προσπάθησε συστηματικά να παρουσιάσει τον Σάντσεθ ως πιόνι του Μαρόκου, μια άποψη που υπογραμμίζεται από το κείμενο του βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Το βίντεο του PP αλλοίωσε επίσης τον τρόπο ομιλίας του Σάντσεθ, ώστε να φαίνεται σαν να υποστηρίζει τη χρήση της στολής της μαροκινής ομάδας.

Ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, έχει δηλώσει ότι, σε περίπτωση που αναλάβει πρωθυπουργός, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι στο Μαρόκο, όπου θα απαιτήσει από τη χώρα να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας, αλλιώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα, υπονοώντας μια άποψη που θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τις πολυπλοκότητες της βαθιάς εξάρτησης της Ισπανίας και της ΕΕ από το βασίλειο για τον έλεγχο της μετανάστευσης προς την Ένωση.

Ωστόσο, ο Μαρτίνεζ Κορκουέρα δήλωσε ότι το βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούσε μια μορφή «υπονοούμενου ρατσισμού» εκ μέρους του PP. «Το Μαρόκο χρησιμοποιείται ως σύμβολο του “άλλου”», ανέφερε, ενώ ταυτόχρονα «ο Σάντσεζ και ο Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζονταν ως “παίκτες” της Ισπανίας, αλλά όχι ως Ισπανοί».

Αυτό άγγιξε το ρεύμα ρατσισμού που ο Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει εδώ και καιρό, από τις αντιμουσουλμανικές επευφημίες που εκτοξεύτηκαν κατά της Αιγύπτου κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα στη Βαρκελώνη έως την έξαρση ρατσιστικών και ισλαμοφοβικών μηνυμάτων που απευθύνθηκαν στον παίκτη στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τον Μαρτίνεζ Κορκουέρα, το βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη του θύμισε επίσης την ευρεία περιφρόνηση και τις κατηγορίες για ρατσισμό που δέχτηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι, επίσης μέλος του PP, αφού έγραψε σε μια στήλη εφημερίδας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας «δεν έχει καθόλου Γάλλους παίκτες».

Τα λόγια του Ραχόι προκάλεσαν έντονη αντίδραση στη Γαλλία, αλλά και από τον Σάντσεθ, ο οποίος απάντησε ότι η Ισπανία ανήκει σε «όσους την αγαπούν και εργάζονται γι’ αυτήν. Όχι σε όσους την ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις».

Ο Μαρτίνεζ Κορκουέρα χαρακτήρισε τις δηλώσεις του πρώην ηγέτη του PP ως μέρος μιας μακράς παράδοσης αμφισβήτησης της εθνικής ταυτότητας των πολιτών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, ιδίως όταν βρίσκονται στο προσκήνιο. Το βίντεο της AI αυτής της εβδομάδας κατάφερε να αξιοποιήσει όλα αυτά, σημείωσε. «Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ διασταυρώνονται πολλά ζητήματα», είπε.

Στα ισπανικά ΜΜΕ, πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι το PP είχε κάνει πρόχειρη δουλειά στη δημιουργία του βίντεο, επισημαίνοντας διάφορα λάθη που είχε κάνει στην αναπαραγωγή της στολής του Μαρόκου.

Ο Μαρτίνεζ Κορκουέρα είχε να προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στη λίστα, το οποίο είχε αναδείξει ακούσια τη διασύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου. «Είχαν την ατυχία να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό 10, τον οποίο στο Μαρόκο φοράει ο [γεννημένος στη Μάλαγα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης] Μπραχίμ Ντίαζ, ο οποίος είναι Ισπανός».