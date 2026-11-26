Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Αχαΐα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτική αποθήκη στην Λακκόπετρα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 17:00 και αμέσως κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ Πατρών.
Επίσης, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συνδράμει στο έργο κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων με 4 μηχανήματα έργου.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας .