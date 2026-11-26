Ο 50χρονος κτηνοτρόφος, εργοδότης του νεαρού, ομολόγησε τη δολοφονία του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του.

Όπως ομολόγησε, οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ ο 24χρονος τού ζητούσε συνεχώς χρήματα. Ο ίδιος επικαλέστηκε αυτή την κατάσταση ως αιτία που τον οδήγησε στην απόφαση να τον σκοτώσει. ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς, ότι η δολοφονία σημειώθηκε το Σάββατο, μέσα σε μαντρί, όπου φέρεται να πυροβόλησε τον 24χρονο με καραμπίνα. Στη συνέχεια τον μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή, χρησιμοποιώντας το όχημα του θύματος και την έθαψε σε χωράφι.

Μετά την ομολογία του, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο ταφής, οδηγώντας στον εντοπισμό της σορού του 24χρονου Βούλγαρου.





Η κουμπαριά – Το ένα παιδί έχει το όνομα του κτηνοτρόφου

Οι δύο άνδρες δε συνδέονταν μόνο επαγγελματικά. Ο 50χρονος ήταν εργοδότης του 24χρονου και, παράλληλα, οι δύο άνδρες ήταν και κουμπάροι, αφού ο κτηνοτρόφος είχε βαπτίσει τα δύο παιδιά του νεαρού. Μάλιστα στο ένα είχε δώσει το όνομά του.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαφάνιση του 24χρονου είχε δηλωθεί μετά την τελευταία επικοινωνία του με το περιβάλλον του. Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του. Οι αστυνομικοί είχαν επικεντρώσει από νωρίς την έρευνά τους στον 50χρονο, καθώς ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που

Και μπορεί ο 50χρονος να υποστήριξε ότι πέταξε την καραμπίνα στο ποτάμι, οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα και βρήκαν το όπλο του εγκλήματος.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 23χρονος ανιψιός του 50χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της συνέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 50χρονος φέρεται να του ζήτησε να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του θύματος, και να το μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι. Ο ίδιος ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι δε γνώριζε τίποτα για την εγκληματική πράξη του θείου του.





Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ του Σαββάτου (21/11), ο 50χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με κυνηγετικό όπλο τον 24χρονο λόγω προσωπικών διαφορών, ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο ποιμνιοστάσιο του πρώτου, σε οικισμό της Δράμας.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το όχημα του θύματος, φέρεται να μετέφερε τη σορό του σε αγροτική περιοχή, όπου και την έθαψε.

Ακολούθως, στάθμευσε το όχημα στο Κάτω Νευροκόπι, απ’ όπου φέρεται να τον παρέλαβε ένας 22χρονος Έλληνας, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία, και να τον μετέφερε στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 22χρονος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο και δεν προέκυψε σε βάρος του κακουργηματικό αδίκημα. Αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Η σορός του 24χρονου εντοπίστηκε καθ’ υπόδειξη του 50χρονου σε αγροτική τοποθεσία του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, κοντά σε ποιμνιοστάσιο στο χωριό Περιθώρι, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Στο σημείο μετέβησαν ιατροδικαστής και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.





Δολοφονία στη Δράμα: Εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 24ης Νοεμβρίου στην κατοικία του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε παράνομα.

Μία άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του, το οποίο αναζητούνταν ως το μέσο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Το συγκεκριμένο όπλο εντοπίστηκε σήμερα καθ’ υπόδειξη του συλληφθέντος και κατασχέθηκε.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.