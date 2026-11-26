Ο 20χρονος επιθετικός της Μπράιτον είχε υποστεί ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η αποκατάστασή του εξελίσσεται θετικά, καθώς από τις αρχές Νοεμβρίου έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, συμμετέχοντας στο κανονικό πρόγραμμα. Παρότι δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας, οι «γλάροι» έχουν ήδη καταστρώσει το πλάνο για τη σταδιακή επανένταξή του.

Χίρτσελερ: «Το πρώτο βήμα θα είναι να αγωνιστεί με την Κ21»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα επιθετικού, αποκαλύπτοντας ότι η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί αρχικά μέσω της ομάδας Κ21 του συλλόγου.

«Νομίζω ότι το πρώτο του βήμα θα είναι να παίξει σε έναν αγώνα με την Κ21 και από εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός. Παράλληλα, εξήρε την προσπάθεια που έχει καταβάλει ο Τζίμας κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, τονίζοντας: «Είναι χαρά να τον βλέπεις να προπονείται και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά του μέχρι τώρα». Η συμμετοχή του στην Κ21 αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την ανάκτηση αγωνιστικού ρυθμού, προτού τεθεί ξανά στη διάθεση του Χίρτσελερ για τις υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας.

🚨 Stefanos Tzimas is set to play in some U-21 matches soon, marking the next stage of his long-awaited return according to Albion boss Fabian Hürzeler! ⚽️💙🤍 So excited to see him back playing! 🫶🏻 #Brighton #BHAFC #ethnikiomada https://t.co/7ffgXcAt9K — Andrew James (@AndrewJames1901) November 25, 2026



Προς το παρόν, δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία επιστροφής του, με την Μπράιτον να επιλέγει τη σταδιακή επανένταξή του, προκειμένου ο νεαρός επιθετικός να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.