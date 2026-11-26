Παρά την ήττα, ο «Greek Freak» πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, δύο κλεψίματα και μία τάπα σε 36 λεπτά συμμετοχής. Από την πλευρά του, ο 41χρονος ΛεΜπρόν σημείωσε το πρώτο του triple-double με τη φανέλα των Σίξερς, καταγράφοντας 25 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

ΛεΜπρόν: «Δεν μπορείς να σταματήσεις έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο «Βασιλιάς» αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα όταν καλείται να περιορίσει τον Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως η επιθετική του αποτελεσματικότητα τον καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο αντίπαλο. «Μπορείς να κάνεις μόνο συγκεκριμένα πράγματα απέναντι στον Γιάννη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιτεθεί δυναμικά προς το καλάθι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε συνεχώς παίκτες μπροστά του. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος, οπότε θα κάνει αυτά που ξέρει. Δεν μπορείς ποτέ να σταματήσεις έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

LeBron James on trying to defend Giannis tonight and calls him a great player: “You can only do so much vs Giannis — obviously he’s going to attack you downhill but we just tried to keep bodies in front of him…Giannis is great so he’s going to do what he do — you can never stop a great player…” (@Ky_Carlin) — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 26, 2026

Αντετοκούνμπο για ΛεΜπρόν: «Δεν μοιάζει με 41χρονο»

Τα εγκωμιαστικά σχόλια ήταν αμοιβαία, καθώς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε με θαυμασμό για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του ποιότητα και την ικανότητά του να καθορίζει τον ρυθμό του παιχνιδιού. «Δεν θα πω ψέματα. Φαίνεται ότι το διασκεδάζει. Δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι 41 ετών. Πηγαίνει στα σημεία που θέλει μέσα στο γήπεδο και μπορεί να παίξει το παιχνίδι όπως εκείνος επιθυμεί», δήλωσε αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καθορίζει τον ρυθμό τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Παραμένει ο εαυτός του».