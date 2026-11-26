Οι σκαλωσιές έχουν ήδη στηθεί, υπενθυμίζοντας το έργο της συνολικής αποκατάστασης του μνημείου από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του Ηρωδείου θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια από την έναρξή τους, διάστημα κατά το οποίο το μνημείο θα παραμείνει κλειστό. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού μετά τα αναστηλωτικά έργα επί των μνημείων του Βράχου της Ακρόπολης» τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσιάζοντας συνολικά το έργο της «Στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και η αναβάθμιση των υποδομών λειτουργίας του χώρου».

Όπως ανακοίνωσε, επίκειται η δημοπράτηση του κυρίως έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 19,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,1 εκατ. καλύπτονται από το ΕΣΠΑ και τα 6,6 εκατ. από τον ΟΔΑΠ.

Οκτώ συν μία διεπιστημονικές μελέτες συγκροτούν τον «οδικό χάρτη» για τη συνολική αποκατάσταση και θωράκιση του Ηρωδείου. Αποτελούν καρπό του ερευνητικού προγράμματος που ανέθεσε τον Ιούλιο του 2025 το ΥΠΠΟ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ η μελέτη συντήρησης εκπονήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Για πρώτη φορά η συντήρηση των επιφανειών και η αναστήλωση σχεδιάζονται μαζί και εκτελούνται συντονισμένα.

Επίσης, το Ηρώδειο θα είναι πλήρως επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Στόχος με την ολοκλήρωση των έργων, το μνημείο να είναι επαρκώς θωρακισμένο έναντι της φυσικής και της ανθρωπογενούς φθοράς, βελτιωμένο ως προς την αναγνωσιμότητά του και πλήρως αναβαθμισμένο, σε επίπεδο υποστήριξης των λειτουργικών απαιτήσεων σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κορυφαίες αυτές του Φεστιβάλ Αθηνών», τόνισε η κ. Μενδώνη.

Διαφορετική θα είναι και η εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. Η πλατεία και το προκήπιο θα αναδιαμορφωθούν, ενώ η αρχαία νότια οδός θα αναδειχθεί και θα συναντά τη κεντρική κλίμακα. Στο χαμηλότερο επίπεδο του κήπου θα οργανωθούν τα εκδοτήρια, το πωλητήριο και το αναψυκτήριο, ενώ μία νέα δυτική ράμπα θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων.

Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν τα υπόγεια καμαρίνια, οι χώροι υγιεινής και οι υποδομές φωτισμού των παραστάσεων που χρησιμοποιούνται από το 1955, από το Ελληνικό Φεστιβάλ. Όπως σημείωσε η κ. Μενδώνη παράλληλα, με τις αναστηλωτικές και αρχαιολογικές εργασίες, θα εκπονηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του μνημείου που θα λάβει μορφή θεσμικού κειμένου, ώστε «να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων και η μέγιστη προστασία του μνημείου».

Τα δύο ψηφιδωτά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές επι του μνημείου αφορά στην αποκάλυψη και ανάδειξη του ψηφιδωτού δαπέδου του σκηνικού οικοδομήματος, συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. Μόλις 24,5 εκατοστά κάτω από τη σύγχρονη μαρμάρινη επίστρωση της πλατείας του Ηρωδείου σώζεται το ψηφιδωτό δάπεδο, όπως διαπιστώθηκε κατά τις πρόδρομες εργασίες τον περασμένο Οκτώβριο. Μετά τη συντήρησή του θα είναι ορατό στο κοινό εκτός της περιόδου των παραστάσεων, ενώ κατά την καλλιτεχνική περίοδο θα προστατεύεται με ειδικό κάλυμμα και ο χώρος θα χρησιμοποιείται, όπως στην αρχαιότητα, για την προετοιμασία των ηθοποιών. Ένα δεύτερο ψηφιδωτό, εξαιρετικής ποιότητας, με πολύχρωμη γεωμετρική διακόσμηση και φυτικά μοτίβα, έχει ήδη αποκαλυφθεί σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση διατήρησης στο ανατολικό κλιμακοστάσιο και θα αναδειχθεί κάτω από τον θόλο του, ο οποίος θα αναστηλωθεί.

Η αρχιτεκτονική του μνημείου, o αρχαίος Περίπατος και τα δύο αγάλματα

Οι μελέτες προβλέπουν την αποκατάσταση της σκηνικής αίθουσας, του κεντρικού μετωπικού τοίχου, του ξύλινου δαπέδου του προσκηνίου, της νοτιοδυτικής γωνίας του κοίλου και την αναστήλωση παραθύρων. Οι εργασίες συντήρησης καλύπτουν 2.900 τ.μ. του μετωπικού τοίχου και 800 τ.μ. του περιμετρικού τοίχου του κοίλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποκατάσταση του αρχαίου Περιπάτου κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του καμπύλου τοίχου, που θα αναδείξει τη σχέση του Ωδείου με την Ακρόπολη. Εντός του περιφραγμένου χώρου του Ηρωδείου, σχεδιάζεται να τοποθετηθούν και τα δύο εντυπωσιακά γλυπτικά συμπλέγματα, τα οποία χρονολογούνται στον 1ο-2ο αιώνα μ.Χ. και αποκαλύφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024, στη συμβολή των οδών Καλλισπέρη και Ερεχθείου. Μετά την ανάταξη και τη συντήρησή τους, τα δύο γλυπτά θα εκτεθούν στον περιβάλλοντα χώρο του Ωδείου έως την κατασκευή του Μουσείου Πόλης των Αθηνών.