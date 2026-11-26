Μια ξεχωριστή τιμή στον Διονύση Σαββόπουλοαποδίδει η γενέτειρά του, η Θεσσαλονίκη, δίνοντας το όνομα του σπουδαίου τραγουδοποιού σε ένα από τα πάρκα της πόλης, ανήμερα της επετείου των 82 χρόνων από τη γέννησή του.
Πρόκειται για το πάρκο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας, το οποίο θα μετονομαστεί σε πάρκο «Διονύση Σαββόπουλου», έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
Η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, στις 13:30, στον χώρο του πάρκου.
Η ημερομηνία με τον ιδιαίτερο συμβολισμό
Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς στις 2 Δεκεμβρίου του 1944 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.
Με την πρωτοβουλία αυτή, η πόλη όπου γεννήθηκε ο αείμνηστος τραγουδοποιός τιμά τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και την πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη που άφησε στις επόμενες γενιές.