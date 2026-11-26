Πρόκειται για το πάρκο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας, το οποίο θα μετονομαστεί σε πάρκο «Διονύση Σαββόπουλου», έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, στις 13:30, στον χώρο του πάρκου.

Η ημερομηνία με τον ιδιαίτερο συμβολισμό

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς στις 2 Δεκεμβρίου του 1944 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η πόλη όπου γεννήθηκε ο αείμνηστος τραγουδοποιός τιμά τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό και την πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη που άφησε στις επόμενες γενιές.