Τα δύο μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, με τη χορήγηση των ενισχύσεων να υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας στην ΕΡΤ Αιγαίου, η συγκεκριμένη δυνατότητα προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι.

«Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε το καλοκαίρι δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα να χορηγούν, υπό προϋποθέσεις, εφάπαξ επίδομα για τις γεννήσεις νέων τέκνων εφόσον το επιθυμούν. Έτσι και εμείς με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου εισηγηθήκαμε το μέτρο στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου και ψηφίστηκε ομόφωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από 01/01/2027 για τα τέκνα των δημοτών του Δήμου Μυτιλήνης και η χορήγηση του επιδόματος θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ορίζεται στις 15.000 ευρώ με προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Όπως εξήγησε ο κος Χριστόφας η εφαρμογή του μέτρου θα έχει αρχικά, διάρκεια ενός έτους καθώς δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον αριθμό των γεννήσεων που θα υπάρξουν αλλά και για το πόσες οικογένειες θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους επιδόματος. Ωστόσο, εμφανίστηκε θετικός ως προς τη συνέχισή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αύξησης του ποσού από το 2028. «Σίγουρα θα το τηρήσουμε και από το 2028 θα δούμε μήπως γίνει και αύξηση», τόνισε.

Με αίτηση η χορήγηση του επιδόματος

Η διαδικασία για τη χορήγηση τους επιδόματος θα γίνεται μέσω αίτησης στον Δήμο Μυτιλήνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα τα αξιολογούν. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται είναι: ληξιαρχική πράξη γέννησης, εκκαθαριστικό σημείωμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

Μείωση 80% στα δημοτικά τέλη: Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων

Η δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει μείωση κατά 80% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δικαιούχοι της οικονομικής ελάφρυνσης είναι οι εξής πέντε κατηγορίες πολιτών:

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Πολύτεκνες οικογένειες.

Τρίτεκνες οικογένειες.

Μονογονεϊκές οικογένειες.

Η έκπτωση θα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία των δικαιούχων, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο μέτρο αποτελεί η πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία.