Για το «άλλο του μισό», τη σπουδαία Μάρω Κοντού και το πνεύμα της που υπάρχει στο χώρο, μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην τελετή ανακήρυξης της οικείας Κοκοβίκου σε Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού χθες, Πέμπτη. Εμφανώς συγκινημένος, ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγραψε ιστορία μαζί με την Μάρω Κοντού στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναδεικνύονται παγκοσμίως τέτοια μνημεία που ανυψώνουν την τέχνη και την και καλλιτεχνική ποιότητα ζωής και υπογράμμισε τους πολυετείς αγώνες των Ελλήνων καλλιτεχνών, όσων ζουν και όσων έφυγαν, που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι, αφήνοντας με τη στήριξη της Πολιτείας μια ζωντανή πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον. «Πάντα με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ», υπογράμμισε ο αγαπημένος ηθοποιός ευχαριστώντας θερμά την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για τη μετατροπή του χώρου σε καλλιτεχνικό στέκι.

Η οικεία Κοκοβίκου στην όδο Τριπόδων 32 στην Πλάκα ανακηρύχθηκε Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ και παίρνει τη θέση της δίπλα σε εμβληματικά τοπόσημα του ευρωπαϊκού σινεμά όπως η Φοντάνα Ντι Τρέβι που συνδέθηκε με την ταινία «Γλυκιά ζωή» του Φεντερίκο Φελίνι, τα σκαλοπάτια στην Οδησσό όπου γυρίσθηκε το «Θωρηκτό Ποτέμκιν», το βιβλιοπωλείο του «Notting Hill», το καφέ στη Μονμάρτρη στο Παρίσι όπου γυρίσθηκε η «Αμελί» κ.ά. Πρώτο τοπόσημο στη χώρα μας που είχε ανακηρυχθεί Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού το 2022 ήταν ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, ελέω Θόδωρου Αγγελόπουλου. Σημειώνουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου θα απονείμει τα φετινά της βραβεία στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις 16 Ιανουαρίου.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Φρανς Ορσέν τόνισε ότι ο κινηματογράφος δεν αφορά μόνο ανθρώπους, αλλά και τόπους που συνδέθηκαν με αυτόν και χαράσσονται στη συλλογική μνήμη και πρόσθεσε ότι τα τελευταία 20 χρόνια η Ακαδημία έχει αναγνωρίσει πάνω από 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην οικεία Κοκοβίκου, υπογράμμισε τη σπανιότητά της ως παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και τη σύνδεσή της με την ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι «η οικεία αποκτά σύντομα νέα ζωή ως χώρος προβολής των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, ως χώρος συνάντησης των Αθηναίων με την ιστορία και την τέχνη τους» και αναφέρθηκε στην επερχόμενη δημοπράτηση του έργου για την αναπαλαίωση και ανακατασκευή του και ως σημαντικό σημείο συνάντησης του κινηματογραφικού και του ευρύτερου πολιτιστικού γίγνεσθαι.

Παρών ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος ο οποίος χαρακτήρισε την οικεία Κοκοβίκου εμβληματικό τοπόσημο εγγεγραμμένο στη συλλογική μνήμη μέσα από την ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, τονίζοντας ότι η ένταξή της στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» τοποθετεί ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό χάρτη. Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της πολιτείας και του υπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση του κτιρίου και υπογράμμισε τη συναισθηματική και συμβολική αξία της παρουσίας του Γιώργου Κωνσταντίνου στην τελετή.

Όλο και πιο κοντά στην αποκατάσταση της «Οικίας Κοκοβίκου»

Προχωρά η αποκατάσταση της ιστορικής «οικίας Κοκοβίκου» στην οδό Τριπόδων 32 στην Πλάκα. Το κινηματογραφίκό σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας αποκτά νέα ζωή.

Η περίφημη «οικία Κοκοβίκου», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σπίτια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ετοιμάζεται να αναδείξει τόσο την αρχιτεκτονική του ταυτότητα όσο και τις αρχαιότητες που έχουν έρθει στο φως και χρονολογούνται από την κλασική έως τη βυζαντινή εποχή. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, ως εξαιρετικό δείγμα συγκροτήματος αθηναϊκής οικίας, ενώ η διάσωσή του συμβάλλει στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Το ιστορικό κτήριο, που συνδέθηκε με την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού, θα μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο.

Το έργο προχωρά στο επόμενο στάδιο, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επι της μελέτης συντήρησης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του αύλειου χώρου κτηρίου. Σύμφωνα με την μελέτη οι σωστικές επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν πριν τις αναστηλωτικές εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των κτισμάτων του οικοπέδου. Στον αύλειο χώρο και στο ισόγειο της διατηρητέας οικίας ήλθαν στο φως, κατά τις ανασκαφικές εργασίες αρχαία κατάλοιπα από την κλασική έως τη βυζαντινή εποχή. Συγκεκριμένα η μελέτη αφορά στην συντήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων που εντοπίστηκαν, όπως τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, που συνέδεε το θέατρο Διονύσου με την Αρχαία Αγορά καθώς και τμήμα του δυτικού αναλήμματος αυτής. Στο μέσον περίπου του αναλήμματος σώζονται τρείς βαθμίδες που χρονολογούνται στον 4ο αι π.X, μίας κλίμακας- πιθανή Πύλης, η οποία οδηγούσε σε δευτερεύουσα ανιούσα οδό, κάθετη στην αρχαία οδό των Τριπόδων.

Εκατέρωθεν των βαθμίδων της κλίμακας εντοπίστηκαν δύο τετράγωνες κρηπίδες, που πιθανόν ανήκουν σε θεμελιώσεις βάθρων Χορηγικών Μνημείων. Επιπλέον εντοπίστηκε ένας πώρινος ανοικτός αγωγός και αλληλοκαλυπτόμενοι πήλινοι αγωγοί που συνδέονται με την ύπαρξη της ανιούσας οδού, και τμήματα τριών θεμελιώσεων, τα οποία πιθανόν ανήκουν κι αυτά σε Χορηγικά μνημεία, τμήμα αρχαίου αναλημματικού τοίχου, ελληνιστικής περιόδου, τμήματα αποχετευτικών αγωγών και τέλος εννέα βυζαντινοί αποθέτες αποθήκευσης σιτηρών και τρία πήλινα πιθάρια.

Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη δρομολογήσει την προστασία και ανάδειξή των αρχαιοτήτων, μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ τον περασμένο Ιανουάριο. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν τη διάσωση, την αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου-μνημείου, επί της οδού Τριπόδων 32, από τα ελάχιστα πλέον σωζόμενα «αθηναϊκά σπίτια», συμβάλλοντας στην επανένταξή του στη σύγχρονη ζωή της πόλης.

Το έργο προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων έχει ως στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους και του περιβάλλοντος χώρου, την προαγωγή της αναγνωσιμότητας και της εκπαιδευτικής τους αξίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη θέασή τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών και η ενημέρωσή τους. Η στέγαση των αρχαιοτήτων αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας τους από περιβαλλοντικούς παράγοντες, κυρίως το νερό. Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο προβλέπεται μέσω ανεξάρτητης εισόδου, από την οδό Τριπόδων, με μεταλλική κλίμακα και διευρυμένο πλατύσκαλο που γεφυρώνει την υψομετρική διαφορά, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΑμεΑ.