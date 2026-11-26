Η μαρτυρία καταστηματάρχη που εξαπατήθηκε

Ένας από τους καταστηματάρχες ανέφερε στο Live News: «Αυτός σε πρώτη φάση που μπήκε μέσα στο μαγαζί, μπήκε με διακριτικά της…, οπότε ο υπάλληλος, μπερδεύτηκε νομίζοντας ότι είναι κάποιος από πλατφόρμα. Αυτός λοιπόν μπήκε μέσα, ζήτησε ‘μου δίνεις είκοσι ευρώ; Αλλάξτε μου σε παρακαλώ είκοσι ευρώ’. Κάνει ότι πάει να βγάλει από το πορτοφόλι, από τη μία τσέπη, ψάχνει στην άλλη. Σε καμία τσέπη τελικά δεν υπάρχει απ’ τις δύο. Κάνει ότι πάει να τα φέρει απ’ έξω γιατί έχει ξέχασε το πορτοφόλι, ανεβαίνει στο μηχανάκι και φεύγει».

Δεν ήταν το μοναδικό κατάστημα που εξαπατήθηκε

Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, εμφανίστηκαν και άλλοι καταστηματάρχες, οι οποίοι είχαν πέσει θύματα της ίδιας πρακτικής. Ο άνδρας φαίνεται πως είχε καταφέρει να εξαπατήσει περισσότερες επιχειρήσεις, αποκομίζοντας χρήματα με τον ίδιο τρόπο.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς καταφέρνει να εμφανίζεται ως διανομέας και να πείθει τόσο εύκολα. Όπως καταγγέλλουν οι επαγγελματίες, εξοπλισμός με τα διακριτικά γνωστών πλατφορμών, όπως τσάντες, κράνη και ρούχα, πωλείται ακόμη και μέσω διαδικτυακών αγγελιών.

Έτσι, κάποιος μπορεί να αποκτήσει την εικόνα ενός πραγματικού διανομέα, χωρίς να έχει καμία σχέση με την εταιρεία, και να χρησιμοποιήσει αυτή την εμφάνιση και να παραπλανεί τους καταστηματάρχες, όπως στην εν λόγω περίπτωση.