Ο γνωστός μετεωρολόγος, με ανάρτησή του στο Facebook το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έστρεψε το ενδιαφέρον του στην εξέλιξη των καιρικών συνθηκών την Κυριακή και τη Δευτέρα, καθώς τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν σημαντική αλλαγή του σκηνικού.

Αν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας η Πέμπτη κυλά χωρίς ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, από τις βραδινές ώρες αναμένεται αισθητή επιδείνωση του καιρού στα βορειοδυτικά.

Εκτός από τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων, ενώ αυξάνεται το ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Αρναούτογλου: Πόσο χαμηλά θα κατέβουν τα χιόνια

Ο Σάκης Αρναούτογλου προαναγγέλλει αναλυτικότερη ενημέρωση μέσα στο επόμενο 24ωρο, με επίκεντρο τις περιοχές που ενδέχεται να ντυθούν στα λευκά, τις χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου ενδέχεται να απαιτηθεί αυξημένη προσοχή.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας σε 60 δευτερόλεπτα (κλικ στο βιντεάκι) μέχρι τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εδώ!

Πού θα χιονίσει την Κυριακή και τη Δευτέρα; Πόσο χαμηλά θα κατέβουν τα χιόνια; Ποιες κατοικημένες περιοχές έχουν πιθανότητες να ντυθούν στα λευκά; Πόσο νέο χιόνι αναμένεται στα χιονοδρομικά μας και σε ποια συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερη προσοχή;

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Μέσα στο επόμενο 24ωρο θα ακολουθήσουν πολλές και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, τόσο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube όσο και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook».



Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Λευκάδα και Κεντρική Μακεδονία, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το έκτακτο δελτίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί εντός 24 ωρών.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

– Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο.

– Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στην Πιερία και στην ανατολική Θεσσαλία.

– Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην Εύβοια, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

– Να ελέγξουν ότι οι υδρορροές και τα λούκια των κατοικιών δεν είναι φραγμένα.

– Να μην διασχίζουν χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα.

– Να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

– Να καταφεύγουν σε ασφαλές κτίριο ή κλειστό αυτοκίνητο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

– Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας και των αρμόδιων αρχών.

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την επαφή με ενσύρματες ηλεκτρικές συσκευές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, να μην παραμένουν σε ανοιχτούς χώρους ή κάτω από ψηλά δέντρα και να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα.

Όσοι βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους συνιστάται να σταθμεύουν σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα και πλημμυρισμένες περιοχές, να κλείνουν τα παράθυρα και να παραμένουν εντός του οχήματος μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη της κακοκαιρίας από τα επικαιροποιημένα δελτία της ΕΜΥ στο emy.gr και για τις οδηγίες αυτοπροστασίας από την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr