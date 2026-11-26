Η καταιγίδα, που πλήττει κυρίως την ανατολική ακτή, προκάλεσε ακόμη και την αναβολή της καθιερωμένης ιστορικής παρέλασης για την ημέρα των Ευχαριστιών, για πρώτη φορά σε 100 χρόνια.

Ισχυροί άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες έπληξαν και τις δύο ακτές, δυσκολεύοντας το ταξίδι χιλιάδων Αμερικανών, που μετακινούνται μαζικά για να γιορτάζουν με την οικογένειά τους.

Η καταιγίδα προκαλεί προβλήματα στις πτήσεις, οι οποίες θα γίνονται μετ’ εμποδίων και την Παρασκευή (27/11) λόγω περιορισμένης ορατότητας, έντονων αναταράξεων, ισχυρών ανέμων και παγετού.

Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι έπληξαν και τις δύο ακτές

Οι ριπές των ανέμων έφτασαν ακόμη και τα 80 χλμ./ώρα, με την μετεωρολογική υπηρεσία να εκδίδει προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους από τη βόρεια Τζόρτζια έως το μεγαλύτερο μέρος της μεσοατλαντικής περιοχής και τη νότια Νέα Αγγλία. Ολόκληρο το Νιου Τζέρσεϊ βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία κηρύχθηκε από την κυβερνήτη Μίκι Σέριλ, όπως και τμήματα της Νέας Υόρκης, μετά από σχετική δήλωση της κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ.

Η καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε παράκτια χωριά και πόλεις από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Νιου Τζέρσεϊ. Οι δρόμοι έκλεισαν και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης διέσωζαν ανθρώπους από αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί στο νερό.

Το Άβαλον του Νιου Τζέρσεϊ βίωσε μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία του, όπως δήλωσε ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του Δήμου Άβαλον, Σκοτ Τζ. Γουόλ.

Τα νερά της πλημμύρας παρέσυραν συντρίμμια πάνω στον δρόμο δίπλα στην ακτή και μερικοί οδηγοί χρειάστηκε να διασωθούν αφού παρέκαμψαν τα οδοφράγματα και μπήκαν στα νερά της πλημμύρας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Μαργκέιτ, κοντά στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Facebook που έδειχνε το νερό να έχει πλημμυρίσει στους δρόμους της πόλης σε μια συννεφιασμένη μέρα, ακόμη και πριν αρχίσουν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με την πλειονότητα των διακοπών ρεύματος να σημειώνεται στις πολιτείες της Ανατολικής Ακτής.

Έκλεισαν επίσης αυτοκινητόδρομοι. Η γέφυρα-σήραγγα Τσέσαπικ, μήκους σχεδόν 29 χιλιομέτρων, που διασχίζει τον Κόλπο Τσέσαπικ στη Βιρτζίνια, παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες λόγω ισχυρών ανέμων, ενώ ο αυτοκινητόδρομος NC 12, ο μόνος που συνδέει το νησί Χάτερας της Βόρειας Καρολίνας με την ηπειρωτική χώρα, έκλεισε αφού το θαλασσινό νερό διέρρηξε ξανά τις αμμοθίνες και κάλυψε τον διπλής κατεύθυνσης αυτοκινητόδρομο.

Στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλο ηχούσαν στα τηλέφωνα σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή, καθώς οι οικογένειες ετοιμάζονταν να γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αναφέρθηκαν άνεμοι που ξεπερνούσαν τα 80 χλμ./ώρα σε ολόκληρη την περιοχή, όπου ζουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι κεντρικές πολιτείες αντιμετωπίζουν έντονη χιονόπτωση, ενώ η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές.

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις και συναγερμοί για χειμερινή καταιγίδα σε περιοχές του Μιζούρι και του Ιλινόις, με το ύψος του χιονιού να αναμένεται να φτάσει τα 33 εκατοστά στην περιοχή του Σαιντ Λούις μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (26/11).

Στο Γουέντσβιλ του Μιζούρι, η έντονη χιονόπτωση προκάλεσε ζημιές στη στέγη παγοδρομίου η οποία είχε καταρρεύσει εν μέρει.

Χιόνι έπεσε μέχρι και τη βόρεια Αλαμπάμα, όπου γιγάντιες νιφάδες έπεφταν από τον ουρανό, αν και σε περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία ήταν ελαφρώς υψηλότερη από το απαιτούμενο για να παραμείνει το χιόνι στο έδαφος και να κάνει αυτή τη γιορτή των Ευχαριστιών μια σπάνια «λευκή» γιορτή.

🚨 HILL TURNS INTO A PARKING LOT FULL OF CARS AND SEMIS ON HIGHWAY 32 NEAR FARMINGTON, MISSOURI! The Thanksgiving snowstorm continues to wreak havoc across southeastern Missouri. Numerous cars and semi-trucks are stranded on Highway 32 near Farmington, unable to make it up or down the snow-covered hill. Heavy, wet snow has rapidly accumulated on the roadway, causing vehicles to lose traction and become stuck repeatedly. We continue to help stranded motorists by pulling vehicles out of the deep snow. This hill has essentially turned into a parking lot! Travel conditions are extremely dangerous, and we strongly encourage everyone to stay off the roads tonight. 📍 Highway 32 near Farmington, Missouri

📅 November 25, 2026

🎥 VIDEO LICENSING & MEDIA INQUIRIES:

Jordan Hall | Severe Studios

Email: [email protected] #MOwx #ThanksgivingSnowstorm #Missouri #WinterStorm #BreakingWeather #StormChasing #Snowstorm — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) November 26, 2026

Οι βασιλικές παλίρροιες» συνέχισαν να πλήττουν τη Δυτική Ακτή, με προειδοποιήσεις για παράκτιες πλημμύρες να εκδίδονται από τη Νότια Καλιφόρνια έως την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και τις ακτές του Όρεγκον και της Ουάσιγκτον. Οι «βασιλικές παλίρροιες» συμβαίνουν όταν οι βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου ευθυγραμμίζονται, ανεβάζοντας τη στάθμη των υδάτων. Οι επιπτώσεις τους φέτος ενισχύονται από το συνεχιζόμενο φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο», το οποίο έχει θερμάνει τον ωκεανό, οδηγώντας σε αύξηση του όγκου του θαλασσινού νερού.

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Σε ένα βίντεο φαίνεται ένα τεράστιο κύμα να καταστρέφει ένα τμήμα της προβλήτας στην πόλη Πασίφικα της Καλιφόρνιας και να το σπρώχνει μέσα στη θάλασσα. Οι αρχές, σύμφωνα με το Associated Press είχαν κλείσει την προβλήτα το καλοκαίρι, αφού εντόπισαν ρωγμές στη δομή της.

Βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, οι αρχές της κομητείας Μαρίν εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους των παραθαλάσσιων κατοικιών στο Στίνσον Μπιτς, αναφέροντας ότι τα μεγάλα κύματα θα μπορούσαν να σπρώξουν νερό και συντρίμμια στους δρόμους και στα σπίτια.