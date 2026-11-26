Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός ΑνάπτυξηςΒασίλης Σπανάκης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, ενώ αναφέρθηκε και στα προγράμματα που αφορούν στις μειώσεις τιμών, ενόψει της εορταστικής περιόδου, και ειδικότερα το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» (18-31/12), με περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων και εκπτώσεις μέχρι 25% και ταυτόχρονα το πρόγραμμα Μείωσης Τιμών, που ήδη τρέχει, με 1.140 κωδικούς και μέση έκπτωση 7,1%.

Για τους ελέγχους, σημείωσε ότι το 2026 η Αρχή πραγματοποίησε πάνω από 38.000 στοχευμένους ελέγχους για αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται σε 14 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι η εφαρμογή των νόμων της Πολιτείας στην αγορά είναι αδιαπραγμάτευτη, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή λειτουργεί με ξεκάθαρους και συγκεκριμένους κανόνες, ενώ υπενθύμισε ότι το 2019 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται τον Δεκέμβριο με 130 εκατομμύρια ευρώ τζίρο

Τέλος, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι 180.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν vouchers, αξίας έως 1.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μίνι μάρκετ, φούρνους, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, λαϊκή αγορά κ.ά.) που θα έχουν εγγραφεί στη σχετική πλατφόρμα. Η χρήση αυτών των vouchers, συμπλήρωσε, συνεπάγεται τζίρο 130 εκατομμυρίων ευρώ για τον φετινό Δεκέμβριο και συνολικά 350 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029.