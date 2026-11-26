Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για απόφαση που περιέχει «μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, σημειώνεται ότι «απορρίπτουμε την απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΕΚ σχετικά με το Μνημόνιο Συμφωνίας για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας που υπογράψαμε με τη Λιβύη το 2019, η οποία περιέχει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς».

Σημειώνει μάλιστα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας.

Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ακόμη πως «η έγκριση αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο και με πολιτικά κίνητρα, αποτελεί μάταιη προσπάθεια».

Κλείνοντας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως «η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι δυνατή χάρη σε προσεγγίσεις που δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο, την καλή γειτονία, τον σεβασμό και τη συνεργασία», σημειώνοντας πως η προσδοκία από τους αξιωματούχους της ΕΕ είναι να υιοθετήσουν μια στάση προς αυτή την κατεύθυνση.

Καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Ευρωκοινοβούλιο

Νωρίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε την πάγια θέση του ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, σε ψήφισμα που ενέκρινε η Ολομέλειά του στο Στρασβούργο.

Παράλληλα εξέφρασε την έντονη καταδίκη της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης,

Αποδοκίμασε μάλιστα έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου και τόνισε ότι «το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει».

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, ενώ κάλεσαν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών.

Ζήτησαν, επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Ευρωκοινοβούλιο καταδίκασε την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας», την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.

Παράλληλα, αποδοκίμασε το τουρκικό casus belli, επιβεβαίωσε τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες και κάλεσε την Άγκυρα να απέχει από οποιαδήποτε παρέμβαση στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου «Great Sea Interconnector».

Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε, επίσης, ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης για τη θαλάσσια ασφάλεια, στα πρότυπα της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με στόχο την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Τέλος, κάλεσε την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν εντός τριών μηνών έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες, τις εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.