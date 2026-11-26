Η Lloyd’s List δημοσιοποίησε τις θέσεις 51 έως 75 της ετήσιας κατάταξης «One Hundred People 2026», στην οποία ξεχωρίζουν ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας με σημαντική δραστηριότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, υγροποιημένου φυσικού αερίου και ξηρού φορτίου, αλλά και στην ενεργειακή μετάβαση.

Η παρουσίαση της φετινής κατάταξης πραγματοποιείται σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την ανακοίνωση των 25 κορυφαίων προσωπικοτήτων και την αποκάλυψη του προσώπου με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια ναυτιλία για το 2026.

Οι έξι Έλληνες που ξεχωρίζουν στη Lloyd’s List

Κωστής Κωνσταντακόπουλος – 51η θέση

Ο επικεφαλής της Costamare καταλαμβάνει την 51η θέση της φετινής κατάταξης, έναντι της 40ής στην οποία βρισκόταν το 2025.

Γνωστός για το χαμηλών τόνων επιχειρηματικό του προφίλ, ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος έχει αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα, η οποία δεν περιορίζεται στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά επεκτείνεται στο ξηρό φορτίο, στις υπεράκτιες δραστηριότητες, στη διαχείριση πλοίων και στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Θωμάς Καζάκος – 52η θέση

Στην 52η θέση, από την 36η του προηγούμενου έτους, βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), Θωμάς Καζάκος.

Με νομικό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία στη θεσμική εκπροσώπηση της ναυτιλίας, βρίσκεται στο τιμόνι ενός οργανισμού που αντιτίθεται στην επιβολή λιμενικών τελών, δασμών και διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Νικόλας Τσάκος – 53η θέση

Άνοδο τριών θέσεων καταγράφει ο Νικόλας Τσάκος, επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation (TEN), ο οποίος από την 56η θέση του 2025 βρίσκεται φέτος στην 53η.

Η Lloyd’s List αναδεικνύει τη μακρόχρονη παρουσία του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τη στενή σχέση του με την επενδυτική κοινότητα και την προσήλωσή του στις ναυτικές παραδόσεις.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην αγάπη του για τον αθλητισμό, η οποία αποτυπώνεται τόσο στις ονομασίες πλοίων του στόλου της TEN όσο και στις αθλητικές χορηγίες του ομίλου.

Σεμίραμις Παληού – 55η θέση

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Diana Shipping και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), Σεμίραμις Παληού, καταλαμβάνει την 55η θέση, έναντι της 52ης το 2025.

Παρά το γεγονός ότι δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια εξαγοράς της αμερικανικής Genco Shipping & Trading, η Lloyd’s List χαρακτηρίζει συνολικά θετική τη χρονιά για την εταιρεία και την επικεφαλής της.

Η Diana Shipping απέσυρε το ενδιαφέρον της για την εξαγορά τον Αύγουστο του 2026, προχωρώντας στην επικερδή πώληση του μεριδίου άνω του 14% που κατείχε στην αμερικανική εταιρεία.

Πήτερ Γ. Λιβανός – 65η θέση

Στην 65η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Πήτερ Γ. Λιβανός, επικεφαλής των GasLog, DryLog και EcoLog, ο οποίος πέρυσι είχε καταλάβει την 60ή θέση.

Ο Έλληνας εφοπλιστής διατηρεί σημαντική παρουσία στους τομείς της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ξηρού φορτίου, ενώ επενδύει σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση.

Στο επίκεντρο των επιχειρηματικών του πρωτοβουλιών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι αναδυόμενες αγορές μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα και πράσινου υδρογόνου.

Γιώργος Λογοθέτης – 75η θέση

Την εξάδα συμπληρώνει ο Γιώργος Λογοθέτης του Libra Group, ο οποίος βρίσκεται στην 75η θέση της φετινής λίστας, από την 67η το 2025.

Με αφετηρία την οικογενειακή ναυτιλιακή παράδοση και τη Lomar, με έδρα το Λονδίνο, ο Γιώργος Λογοθέτης δημιούργησε έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό όμιλο με διεθνές αποτύπωμα.

Το Libra Group, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αριθμεί σήμερα 15 επιχειρήσεις, με δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και παρουσία σε σχεδόν 60 χώρες.

Αντίστροφη μέτρηση για την κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας

Το ενδιαφέρον της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των υψηλότερων θέσεων της Lloyd’s List, καθώς στις 30 Νοεμβρίου θα αποκαλυφθούν οι 25 ισχυρότερες προσωπικότητες του κλάδου για το 2026.