Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Φάμπιαν Χίρτσελερ και κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στο παιχνίδι, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ της αγγλικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στο 61ο λεπτό, ο Κωστούλας εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ιμπραΐμ Οσμάν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-0.

Welbeck’s record last year, shrinking by the day…. KOSTOULAS 🇬🇷 #BHAFC https://t.co/sTjNf058PW — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) November 26, 2026

Η Μπράιτον είχε προηγηθεί μόλις στο 3ο λεπτό με τον Οσμάν, ενώ ο Μαξίμ Ντε Κάιπερ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 33′. Το έργο των Άγγλων έγινε ευκολότερο στο 39ο λεπτό, όταν ο Βλαντιμίρ Σκρέτσιου αποβλήθηκε, αφήνοντας την Κραϊόβα με δέκα ποδοσφαιριστές. Μετά το γκολ του Κωστούλα, ο Οσμάν βρήκε ξανά δίχτυα στο 63′, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.