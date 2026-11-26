Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τουλάχιστον 30 εικονικές εταιρείες, οι οποίες είχαν συσταθεί αποκλειστικά για να εκδίδουν πλαστές αποδείξεις διαμονής έναντι αμοιβής, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να εισπράττουν παράνομα αποζημιώσεις για «εκτός έδρας» μετακινήσεις. Η συνολική ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν από τη Μυτιλήνη έως και την Ιταλία χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» αλλοδαπούς, αλλά ακόμη και άτομα που δεν βρίσκονταν στη ζωή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής πολίτης που είχε αποβιώσει μία ημέρα πριν από τη σύστασή της. Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε λογίστρια με έδρα την Ηλιούπολη, ενώ συνολικά 16 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Στρατηγείο» στην Ηλιούπολη

Τα εικονικά παραστατικά παρουσίαζαν μισθώσεις αποθηκών χωρίς ρεύμα και νερό ως τουριστικά καταλύματα και ταυτόχρονη διαμονή 23 ατόμων σε μία γκαρσονιέρα μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων.

Το «στρατηγείο» της πρώτης οργάνωσης στεγαζόταν σε ισόγειο κατάστημα στην Ηλιούπολη, χωρίς επιγραφή και με καλυμμένη τζαμαρία. Όπως κατέθεσαν κάτοικοι της περιοχής, επί ενάμιση χρόνο υπηρεσιακά οχήματα σταματούσαν έξω από το σημείο και ένστολοι παραλάμβαναν τις πλαστές αποδείξεις, τις οποίες στη συνέχεια υπέβαλλαν στις υπηρεσίες τους.

Πειθαρχικές κυρώσεις και επιστροφή χρημάτων

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. Πλέον, οι αρχές έχουν στην κατοχή τους τα πλήρη αρχεία των εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται ένας προς έναν οι ένστολοι που χρησιμοποίησαν τα πλαστά παραστατικά. Εκτός από τις ποινικές ευθύνες, αναμένεται κύμα πειθαρχικών ελέγχων, θέσεων σε διαθεσιμότητα, καθώς και η διαδικασία καταλογισμού ώστε να επιστραφεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ στο Δημόσιο.

Ο πόλεμος των δύο κυκλωμάτων – Διάλογοι-φωτιά

«…εμείς δίνουμε, εμείς ασχολούμαστε εδώ και έξι εφτά χρόνια με το αντικείμενο…. Εγώ είμαι ο Γιώργος που δίνει τις αποδείξεις εδώ και έξι χρόνια», αναφέρει σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος «Γιώργος», φερόμενος «εγκέφαλος» της μίας εκ των δύο οργανώσεων με τις εικονικές αποδείξεις.

Στο τηλεφώνημα του, παραδέχεται τη παράνομη δραστηριότητα αναφέροντας ότι εδώ και χρόνια έτρεχε την κομπίνα λαμβάνοντας αμοιβές για να εξυπηρετεί ενστόλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που οδήγησε στην αποδόμηση των κυκλωμάτων ξεκίνησε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, τα στελέχη της οποίας είχαν βάλει στο μικροσκόπιο τον «Γιώργο». Κατά τις επισυνδέσεις, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των ενστόλων και τότε ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

«Ναι ρε μαμά αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Ο Π…. (λογιστής) είναι κάθετος…. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Αυτή, μου είπε ο Π…. “Μαρκέλλα ακούς τι γίνεται στην τηλεόραση, θα τους βγάλουνε μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση….”. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα μου λέει. Και για αυτό μου είπε αυτό που μου είπε. Προσεκτικά και όμορφα και ωραία γιατί, να μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο δημόσιο», αναφέρει σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία με τη μητέρα της η Μαρκέλλα, το πρόσωπο που συντόνιζε την παράνομη δραστηριότητα της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στην επικοινωνία αναφέρει τις συμβουλές που της έδωσε ο νέος λογιστής του κυκλώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα της φερόμενης αρχηγού, έχει συλληφθεί καθώς από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες φαίνεται να συμμετείχε ενεργά στην απάτη.

Η Ανκόνα

«Δεν μου λες Μαρκέλλα, τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες;», ρωτάει η μητέρα τη «Μαρκέλλα», αναφορικά με τα σχέδια της για επέκταση της κομπίνας στη γειτονική χώρα. Ο στόχος ήταν να αυξηθούν τα παράνομα έσοδα από τις αμοιβές για τις εικονικές αποδείξεις, αλλά και να εξυπηρετηθούν οι λιμενικοί υπάλληλοι που ταξίδευαν συχνά στην Ιταλία για υπηρεσιακούς λόγους. Αρκετές από τις αποδείξεις που εντόπισαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. αφορούσαν καταλύματα στην Ανκόνα. «Έδωσα δέκα χιλιάρικα να μου την φτιάξουνε. Εταιρεία που ασχολείται μόνο με αυτό», αναφέρει η Μαρκέλλα στη μητέρα της.

Σε άλλη επικοινωνία, μάνα και κόρη, συνεννοούνται για να ρίξουν τις τιμές για τις εικονικές αποδείξεις, προκειμένου να ανταγωνιστούν το κύκλωμα του «Γιώργου». «Ρίξε όλες τις τιμές οριακά», λέει η Μαρκέλλα στη μητέρα της.

Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

ΜΗΤΕΡΑ “ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ”: Θα τις ρίξω ναι, θα τις ρίξω γιατί δεν γίνεται. Έχω βρει βέβαια, βρήκα και Αγία Γαλήνη πόσο δίνει. Στην Κρήτη. Δίνει 150.

“ΜΑΡΚΕΛΛΑ”: Ρίξε, πες 140, πέσε λίγο ποιο κάτω από τον Γιώργο.

Τα καταλύματα

Οι δύο οργανώσεις χρησιμοποιούσαν διαρκώς καταλύματα χωρίς νερό και ρεύμα, για τη δήθεν διαμονή των ενστόλων. Χαρακτηριστικό είναι ακίνητο στην οδό Σαλαμίνος στον Πειραιά, 44 τ.μ., στο οποίο φαίνεται να διαμένουν ταυτόχρονα 13 άτομα από τις 19 Οκτωβρίου του 2025, έως τις 31 του μηνός. Από έλεγχο άλλων αποδείξεων φαίνεται σε σπίτι 34 τετραγωνικών στην Πανόρμου να μένουν ταυτόχρονα 7 άτομα τον Οκτώβριο του 2025.