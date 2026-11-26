Η γιορτή για τον γάμο του Αμπάνι, το 2024, στην οποία παρευρέθηκαν παγκόσμιοι ηγέτες και διάσημοι, διήρκεσε μήνες και το κόστος της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 600 εκατομμύρια δολάρια (546 εκατ. ευρώ).

Αν και με μικρότερο πορτοφόλι, ο βουλευτής Ανάντ Σινγκ, διοργάνωσε για την κόρη του έναν γάμο που θα τον θυμούνται για πολλά χρόνια στο Μπιχάρ, τη φτωχότερη πολιτεία της Ινδίας, στην οποία εκλέγεται.

The big fat wedding of politician’s daughter making headlines in India https://t.co/mafK2VwobY — BBC News (World) (@BBCWorld) November 26, 2026

Περίπου 400.000 καλεσμένοι φιλοξενήθηκαν στην οικογενειακή έπαυλη στο χωριό Ναντάβα, ένας αριθμός που προκαλεί δέος ακόμη και για τα δεδομένα των φημισμένων πολυτελών γάμων της Ινδίας. Στους καλεσμένους προσφέρθηκαν 500.000 τεμάχια παραδοσιακών γλυκών, καθώς και ένα γλέντι που ετοίμασε μια ομάδα 500 σεφ και μαγείρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν 1.000 κιλά αρνίσιο κρέας για κεμπάπ και κάρυ.

Στην έκταση των σχεδόν 6 στρεμμάτων της έπαυλης, εγκαταστάθηκαν έξι πρόχειρα ελικοδρόμια για τους VIP που έφταναν αεροπορικώς από όλη την Ινδία.

Αν και στη Δύση έχουμε συνηθίσει με εντυπωσιακές αφίξεις… νύφης, σε αυτή την περίπτωση τα βλέμματα έκλεψε ο γαμπρός, ο οποίος έφτασε στον χώρο φορώντας γυαλιά ηλίου και κυματίζοντας ένα πορτοκαλί κασκόλ, μέσα σε μια αυτοκινητοπομπή 151 αυτοκινήτων (οι ινδουιστές θεωρούν τους μονούς αριθμούς τυχερούς). Μεταξύ των δώρων για τον γαμπρό ήταν και ένα Land Rover Defender…

Οι δρόμοι που οδηγούσαν στον χώρο της δεξίωσης ήταν τόσο μποτιλιαρισμένοι, που ένας καλεσμένος για να ξεφύγει από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπήδηξε πάνω σε ένα τρακτέρ και διέσχισε τα γύρω χωράφια.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν επίσης περίτεχνες ανθοσυνθέσεις με λουλούδια εισαγόμενα από την Κίνα, καθώς και ένα θέαμα με πυροτεχνήματα.

VIDEO | Bihar: Huge crowd gathers for MLA Anant Singh’s daughter’s wedding in Barh, with people climbing towers and trees to catch a glimpse of the event. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/NfJ0ORbu60 — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026

Αντί για DJ για τη διασκέδαση, ο πατέρας της νύφηςοργάνωσε έναν αγώνα ιπποδρομιών. Οι απρόσκλητοι επισκέπτες σκαρφάλωσαν στα δέντρα και στους πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος για να πάρουν έστω και μια γεύση από τον αγώνα, αλλά το χάος και η αναταραχή ήταν τόσο μεγάλα που ο αγώνας ακυρώθηκε αναγκαστικά την τελευταία στιγμή. Κάπου ανάμεσα στα απομεινάρια του γάμου βρισκόταν το SUV που θα έδιναν στον νικητή.

Και να σημειωθεί ότι αυτή ήταν από τις πρώτες τελετές στην περίοδο των γάμων που μόλις ξεκίνησε στην Ινδία. Από τώρα έως τις 15 Δεκεμβρίου, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν περίπου 5,2 εκατομμύρια γάμοι σε ολόκληρη τη χώρα.

Όσον αφορά τον πατέρα της νύφης, είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Έχοντας εκλεγεί πέντε φορές μέλος της πολιτειακής συνέλευσης, εκκρεμούν εναντίον του 28 ποινικές υποθέσεις, που κυμαίνονται από φόνο και απόπειρα φόνου έως εκβιασμό και απαγωγή αν και ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη.