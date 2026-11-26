Η Ελλάδα ηττήθηκε στην παράταση από την Γεωργία (88-92), με αποτέλεσμα να χρειάζεται πλέον ένα θαύμα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε καλή εικόνα στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στην επίθεση, προηγήθηκε με επτά στο 43′ (86-79) και στο 44′ (88-81), όμως στη συνέχεια κατέρρευσε καθώς τα έκανε όλα λάθος και δέχθηκε σερί 0-11.

Οι Γεωργιανοί,με κορυφαίους τους Μαρκίς Ριντ – Τόκο Σενγκέλια, πήραν ένα τεράστιο αποτέλεσμα που τους κάνει φαβορί για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η Ισπανία πέρασε από το Μαυροβούνιο και ανέβηκε κι αυτή στις έξι νίκες, όσες έχει η Γεωργία. Στις τέσσερις έμεινε η Εθνική, με τρεις αγωνιστικές για το φινάλε (Ισπανία εκτός, Ουκρανία εντός, Γεωργία εκτός).

Η Ελλάδα, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το απόλυτο (3/3) στα επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή να κερδίσει εκτός την Ισπανία (29/11), εντός την Ουκρανία (26/02) και εκτός τη Γεωργία (01/03). Ακόμα και να κάνει το απόλυτο η Εθνική, θα χρειαστεί και συνδυασμό αποτελεσμάτων, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ελλάδα – Γεωργία: Ο αγώνας

Η Εθνική μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να δίνουν από νωρίς λύσεις και τον Καλαϊτζάκη να ανεβάζει τη διαφορά στο 21-13 (8΄). Ο Χουγκάζ ανέλαβε δράση στο φινάλε της πρώτης περιόδου, σημειώνοντας επτά διαδοχικούς πόντους για το 27-20. Η Γεωργία, ωστόσο, αντέδρασε, πέρασε μπροστά με τον Οτσικίντζε (29-30, 12΄) και, παρά τις προσπάθειες του Χουγκάζ και του Μήτογλου, έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (38-41).

Με την επιστροφή στο παρκέ, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα (44-43, 22’), ενώ ο αρχηγός και ο Καλαϊτζάκης διαμόρφωσαν το 59-57 (29΄). Ο Ριντ, όμως, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (59-61). Στην τελευταία περίοδο, ο Μήτογλου ισοφάρισε σε 65-65 (35’) και ο Τολιόπουλος σε 68-68 (37’), με τον Ντόρσεϊ να στέλνει το ματς στην παράταση (75-75), ευστοχώντας σε δύο βολές από τις τρεις βολές στην εκπνοή.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Μήτογλου έδωσε το έναυσμα με κλέψιμο και κάρφωμα (77-75), πριν αποχωρήσει τραυματίας. Ο Τολιόπουλος και ο Λούντζης οδήγησαν την Ελλάδα στο +7 (86-79), ενώ ο πρώτος ανέβασε το σκορ στο 88-81. Η Γεωργία, όμως, επέστρεψε, με τον Κορσάντια να μειώνει σε 88-86 στα 28’’. Το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκέλια στα 15’’ επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 88-88 και, με τις βολές των Ριντ και Σενγκέλια, να φτάσουν στο τελικό 88-92.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής είναι η Ισπανία, εκτός έδρας, την Κυριακή (29/11, 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75 κ.α., 88-92 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)-Σάλινς (Λετονία)-Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 17 (3), Λούντζης 5 (1), Τολιόπουλος 15(1), Χουγκάζ 11 (1), Καλαϊτζάκης 7, Παπανικολάου 8 (2), Νετζήπογλου, Αντετκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο Θ., Μήτογλου 19, Νικολαϊδης 2.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Μερκβιλάτζε 5 (1), Ριντ 30, Αντρονικασβίλι 4, Τζιντζαράτζε, Σανάτζε 13 (1), Τουρτζιλάτζε, Κορσάντια 8 (1), Σενγκέλια 25, Οτσχικίτζε 7 (1).