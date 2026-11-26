Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Κρήτης το απόγευμα της Πέμπτης (26/11), έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινης σορού σε προχωρημένη σήψη στην περιοχή Ασπρόλιθος του Γούδουρα Σητείας, στον νομό Λασιθίου.
Το μακάβριο εύρημα εντόπισε ένας τουρίστας την ώρα που κολυμπούσε σε παρακείμενη παραλία, όπου στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, η σορός φαίνεται να ανήκει σε άνδρα, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι μετανάστης. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αναφέρουν πως το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου, η οποία, κατά μαρτυρίες, φέρεται να είχε ναυαγήσει.
Ασθενοφόρο παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.