Το μακάβριο εύρημα εντόπισε ένας τουρίστας την ώρα που κολυμπούσε σε παρακείμενη παραλία, όπου στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, η σορός φαίνεται να ανήκει σε άνδρα, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι μετανάστης. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αναφέρουν πως το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό λέμβου, η οποία, κατά μαρτυρίες, φέρεται να είχε ναυαγήσει.

Ασθενοφόρο παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.