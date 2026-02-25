Ένας από τους τιμώμενους ήταν ο Αρχιπλοίαρχος (Chief Warrant Officer 5) Έρικ Σλόβερ, πιλότος ελικοπτέρου ειδικών επιχειρήσεων, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro. Κατά την προσέγγιση του ελικοπτέρου Chinook που χειριζόταν, πυρά από το έδαφος διαπέρασαν το πιλοτήριο και τον τραυμάτισαν στα πόδια και στο ισχίο.

«Ο Έρικ χτυπήθηκε πολύ άσχημα στο πόδι και στο ισχίο, δέχθηκε τη μία σφαίρα μετά την άλλη. Απορρόφησε τέσσερις βασανιστικούς πυροβολισμούς, που διέλυσαν το πόδι του σε πολλά κομμάτια», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ ο Σλόβερ στεκόταν με τη βοήθεια περιπατητήρα.

Το μετάλλιο απονεμήθηκε στον Σλόβερ από τον αντιστράτηγο Τζόναθαν Μπράγκα, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί απόκλιση από την παράδοση κατά την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος πραγματοποιεί την απονομή.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αξιολόγηση και απονομή του Μεταλλίου Τιμής ακολουθεί εξαντλητικές έρευνες και μαρτυρίες, διαδικασία που συχνά διαρκεί χρόνια — όπως συνέβη με ηρωικές πράξεις στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ωστόσο, η απονομή στον Σλόβερ σηματοδοτεί ρήξη με αυτή την πρακτική, καθώς το μετάλλιο του απονεμήθηκε μόλις 52 ημέρες μετά την αποστολή του — ένας εξαιρετικά σύντομος χρόνος, παρόμοιος με ό,τι συνέβαινε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, απένειμε το δεύτερο Μετάλλιο Τιμής στον απόστρατο πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Ε. Ρόις Γουίλιαμς, 100 ετών, του οποίου η εξαιρετική αερομαχία κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας παρέμεινε απόρρητη για δεκαετίες — ακόμη και από τη σύζυγό του — καθώς το περιστατικό θα μπορούσε να είχε πυροδοτήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Στα 100 του χρόνια, αυτός ο γενναίος πλοίαρχος του Ναυτικού λαμβάνει επιτέλους την αναγνώριση που του αξίζει», δήλωσε ο Τραμπ. «Ήταν θρύλος πολύ πριν από αυτή τη βραδιά».

Σύμφωνα με αρχεία του Πολεμικού Ναυτικού, στις 18 Νοεμβρίου 1952, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, ο Γουίλιαμς απονηώθηκε από αεροπλανοφόρο για μια φαινομενικά τυπική αποστολή περιπολίας. Σύντομα, όμως, ειδοποιήθηκε ότι επτά μαχητικά MiG-15 κατευθύνονταν προς την περιοχή. Τα τρία άλλα αμερικανικά αεροσκάφη του σχηματισμού του δεν μπόρεσαν να εμπλακούν με τα MiG.

Τα MiG που αντιμετώπισε ήταν σοβιετικά αεροσκάφη με σοβιετικούς πιλότους, σε μια περίοδο που η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν επίσημα εμπλεκόμενη στον πόλεμο. Η δημόσια αναγνώριση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων — ένα ενδεχόμενο που το 1952 πολλοί φοβούνταν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

Ακολούθησαν 30 λεπτά σφοδρής αερομαχίας. Όταν αυτή ολοκληρώθηκε, ο Γουίλιαμς είχε καταρρίψει τέσσερα εχθρικά μαχητικά. Το δικό του αεροσκάφος, ένα F9F-5 Panther, έφερε περισσότερες από 250 οπές από σφαίρες, ωστόσο κατάφερε να το καθοδηγήσει πίσω στο αεροπλανοφόρο και να προσνηωθεί με ασφάλεια.

Δεν υπήρξε καμία δημόσια επιβράβευση για τον Γουίλιαμς τότε. Αντιθέτως, του ζητήθηκε να μη μιλήσει για όσα είχαν συμβεί και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε αμέσως απόρρητο. Δεν αποκάλυψε ούτε στη σύζυγό του την αλήθεια, μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν τα σχετικά αρχεία αποχαρακτηρίστηκαν.