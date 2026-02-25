Δύο τροχαία είναι αυτά που έχουν προκαλέσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση τόσο στην παραλιακή όσο και στην Κατεχάκη
Δύο τροχαία ατυχήματα ήταν ικανά να προκαλέσουν μποτιλιάρισμα τόσο στην παραλιακή στο ύψος της Καλλιθέας όσο και στην Κατεχάκη. Ευτυχώς, σε κανένα από τα δύο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
