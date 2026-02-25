Με οθόνη 32’’ 4K UHD IPS, τροχήλατη βάση και πλήρη περιστροφή, το LG Swing προσαρμόζεται σε κάθε χώρο και ανάγκη, μετατρέποντας κάθε δωμάτιο σε κέντρο ψυχαγωγίας, εργασίας και δημιουργίας.

Δείτε παρακάτω 9 τρόπους για να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια περιστρεφόμενη οθόνη αφής 360°:

Μαγειρέψτε hands-free στην κουζίνα

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε online συνταγές και βίντεο βήμα-βήμα, χωρίς να αγγίζετε το κινητό ή βιβλία. Η μεγάλη 32’’ οθόνη και η δυνατότητα κάθετης προβολής (Portrait Mode) διευκολύνουν την παρακολούθηση ακόμα και των πιο αναλυτικών συνταγών.

Μετακινήστε την οθόνη όπου τη χρειάζεστε

Η τροχήλατη βάση και η πλήρης περιστροφή 360° επιτρέπουν εύκολη μεταφορά από τον πάγκο της κουζίνας στο σαλόνι ή το γραφείο, προσαρμόζοντας τη γωνία θέασης στις ανάγκες σας.

Απολαύστε στιγμές χαλάρωσης στο μπάνιο

Με δυνατότητα ασύρματης προβολής (AirPlay2 & Screen Share), μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενο του κινητού σας σε μεγάλη οθόνη, απολαμβάνοντας σειρές, μουσική ή βίντεο σε συνθήκες απόλυτης άνεσης.

Αναβαθμίστε την εμπειρία θέασης στο υπνοδωμάτιο

Ξεχάστε τις μικρές οθόνες που κουράζουν τα μάτια. Η 4K ανάλυση (3840×2160) και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας προσφέρουν καθαρή εικόνα ημέρα και νύχτα, χωρίς την ανάγκη επιτοίχιας τηλεόρασης.