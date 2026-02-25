Με οθόνη 32’’ 4K UHD IPS, τροχήλατη βάση και πλήρη περιστροφή, το LG Swing προσαρμόζεται σε κάθε χώρο και ανάγκη, μετατρέποντας κάθε δωμάτιο σε κέντρο ψυχαγωγίας, εργασίας και δημιουργίας.
Δείτε παρακάτω 9 τρόπους για να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια περιστρεφόμενη οθόνη αφής 360°:
- Μαγειρέψτε hands-free στην κουζίνα
Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε online συνταγές και βίντεο βήμα-βήμα, χωρίς να αγγίζετε το κινητό ή βιβλία. Η μεγάλη 32’’ οθόνη και η δυνατότητα κάθετης προβολής (Portrait Mode) διευκολύνουν την παρακολούθηση ακόμα και των πιο αναλυτικών συνταγών.
- Μετακινήστε την οθόνη όπου τη χρειάζεστε
Η τροχήλατη βάση και η πλήρης περιστροφή 360° επιτρέπουν εύκολη μεταφορά από τον πάγκο της κουζίνας στο σαλόνι ή το γραφείο, προσαρμόζοντας τη γωνία θέασης στις ανάγκες σας.
- Απολαύστε στιγμές χαλάρωσης στο μπάνιο
Με δυνατότητα ασύρματης προβολής (AirPlay2 & Screen Share), μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενο του κινητού σας σε μεγάλη οθόνη, απολαμβάνοντας σειρές, μουσική ή βίντεο σε συνθήκες απόλυτης άνεσης.
- Αναβαθμίστε την εμπειρία θέασης στο υπνοδωμάτιο
Ξεχάστε τις μικρές οθόνες που κουράζουν τα μάτια. Η 4K ανάλυση (3840×2160) και η αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας προσφέρουν καθαρή εικόνα ημέρα και νύχτα, χωρίς την ανάγκη επιτοίχιας τηλεόρασης.
- Διαχειριστείτε το έξυπνο σπίτι σας από μία οθόνηΜέσω της πλατφόρμας LG ThinQ, μπορείτε να ελέγχετε συμβατές συσκευές LG, να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να οργανώνετε λειτουργίες από μία ενιαία, μεγάλη οθόνη.
- Δημιουργήστε ένα πλήρες home office χωρίς PC
Χάρη στο ενσωματωμένο webOS, η οθόνη προσφέρει πρόσβαση σε cloud υπηρεσίες, τηλεδιασκέψεις και απομακρυσμένη σύνδεση με υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται φυσικός υπολογιστής στον χώρο.
- Απολαύστε ψυχαγωγία 4K σε κάθε δωμάτιο
Με πρόσβαση σε δημοφιλείς εφαρμογές streaming όπως Netflix, Disney+ και YouTube, τo LG 360° rotating touchscreen monitor μετατρέπεται σε φορητό κέντρο ψυχαγωγίας που ακολουθεί το ρυθμό σας.
- Μετατρέψτε το χώρο σας σε gaming & fitness zone
Υποστήριξη cloud gaming και Dynamic Tone Mapping για βελτιστοποιημένη εικόνα, αλλά και πρόσβαση σε εφαρμογές άσκησης όπως το LG Fitness, καθιστούν την οθόνη ιδανική για παιχνίδι και προπόνηση στο σπίτι.
- Ενισχύστε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η μεγάλη επιφάνεια αφής και η δυνατότητα κάθετης προβολής διευκολύνουν τη μελέτη, τα online μαθήματα, τη συνεργασία μέσω video calls και την παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού με άνεση και διαδραστικότητα.
Η LG Swing συνοδεύεται από 3 χρόνια συνολική εγγύηση και 3 χρόνια εγγύηση 0 pixel όπως όλες οι επαγγελματικές οθόνες της LG.
To LG 360° rotating touchscreen monitor συνδυάζει τεχνολογία, ευελιξία και κομψό design, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για εργασία, ψυχαγωγία και καθημερινές δραστηριότητες στο σύγχρονο σπίτι.