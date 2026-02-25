Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ στον ίδιο χώρο μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για στενή συνεργασία με την Ελλάδα σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων.

Η προηγούμενη επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη είχε πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, όταν ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους υπουργούς που συναντήθηκαν με τον Ρούμπιο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Η αυριανή συνάντηση χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως «ιδιαίτερα σημαντική», καθώς έρχεται σε μια στιγμή όπου η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα νέας κρίσης, με το Ιράν στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας.

Πέρα από τα διμερή ζητήματα Αθήνας–Ουάσιγκτον, στο επίκεντρο θα βρεθεί ο συντονισμός για την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Κεντρική αφορμή για τη συνάντηση αποτελεί η προετοιμασία του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στην Αθήνα έως τα τέλη Μαΐου, με τον Μάρκο Ρούμπιο να προγραμματίζει επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η αυριανή συζήτηση δεν προέκυψε ξαφνικά, καθώς οι δύο υπουργοί είχαν ήδη τηλεφωνική επικοινωνία από τις 30 Ιανουαρίου. Επίσης, κατά την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου, το ζήτημα είχε τεθεί εκ νέου, μέσα σε ένα πυκνό πλαίσιο ελληνοαμερικανικών επαφών.

Στην ατζέντα της δεύτερης επίσκεψης του Γεραπετρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιλαμβάνονται επίσης:

• οι ευρωατλαντικές σχέσεις,

• οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή,

• η ελληνική παρουσία στη Γάζα μέσω ανοικοδόμησης και της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης,

• καθώς και τα ενεργειακά έργα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακό κόμβο.

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται παράλληλα και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου για συναφείς διαβουλεύσεις, ενώ παρούσα είναι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, γεγονός που ενισχύει το βάρος των συζητήσεων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο think tank Atlantic Council, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στον διεθνή διπλωματικό χάρτη.