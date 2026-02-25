Κατά τις πληροφορίες, η κλήση έγινε στις 9:30, με τον άγνωστο να θέτει χρονικό όριο 40 λεπτών για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.