Η καθυστέρηση των καταβολών έχει δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια στο ρόστερ και έχει οδηγήσει τους πιο έμπειρους παίκτες να συζητούν ακραίες επιλογές, μεταξύ των οποίων και η απεργία ως μέτρο πίεσης. Το σενάριο απεργίας εμφανίστηκε να συγκεντρώνει υποστηρικτές, κυρίως ανάμεσα στον Μάικ Τζέιμς και τον Νίκολα Μίροτιτς, που φέρονται να εξέφρασαν με σαφήνεια την προτίμησή τους σε πιο δυναμικές κινήσεις. Η απειλή να μην πραγματοποιηθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σαλόν προκάλεσε άμεση ανησυχία στους οργανισμούς της διοργάνωσης και στα μέλη του σταφ.

Στο κέντρο των εξελίξεων βρίσκεται και το όνομα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ, εμφανίζεται επίσης πίσω στις πληρωμές και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στήριξης σε κινητοποιήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση πραγματικής απεργίας ο Έλληνας κόουτς θα επέστρεφε προσωρινά στην Ελλάδα μέχρι να δοθούν οριστικές λύσεις, ενώ αρκετά μέλη του προπονητικού επιτελείου έχουν εκφράσει την ανάγκη για σαφείς εγγυήσεις. Το πριγκιπάτο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Σαββάτου, προέβη σε κινήσεις καθησυχασμού και δεσμεύτηκε για την οικονομική σταθερότητα της ομάδας, με στόχο την άμεση καταβολή των οφειλόμενων σε παίκτες και τεχνικό τιμ. Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι παίκτες ζητούν γραπτές εγγυήσεις και χρονοδιάγραμμα πληρωμών μετά από μήνες ταλαιπωρίας και κακής συνεννόησης, στοιχεία που παραμένουν βασικά αιτήματα πριν τυχόν αποκλιμάκωση της έντασης.