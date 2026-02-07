Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο παρουσίας της Lincoln Carrier Strike Group στην περιοχή και είχε χαρακτήρα ευχαριστηρίων και επικοινωνίας με τα στελέχη που υπηρετούν στο αεροπλανοφόρο. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι συναντήσεις στο κατάστρωμα και οι σύντομες συνομιλίες με το πλήρωμα αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να επιβεβαιωθεί η στήριξη της κυβέρνησης προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, ενώ το CNN σημειώνει ότι η επίσκεψη ακολουθεί τις πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Κατά τον ίδιο ανώτερο αξιωματούχο, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του διοικητή του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM), ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, και είχε σκοπό «να εκφραστεί η εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην περιοχή».

Το αεροπλανοφόρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δύναμης κρούσης Lincoln Carrier Strike Group, που έχει ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αναλυτές και Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η παρουσία υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων στο πλοίο στέλνει ξεκάθαρο στρατιωτικό μήνυμα, παράλληλα με τις διπλωματικές κινήσεις. Η συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή είχε ήδη αυξηθεί την περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εξέταζε σενάρια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή τους, ενώ αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN ανέφεραν ότι οι κινήσεις αυτές έχουν και στοιχείο αποτροπής.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, μετά τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των δύο χωρών σε έμμεσες διαβουλεύσεις στο Ομάν. Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, πρόσθεσε ότι «Το Ιράν φαίνεται πως θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία» και ότι «μένει να φανεί ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας». Οι συνομιλίες αποτέλεσαν τον πρώτο γύρο επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με μία από τις περιφερειακές πηγές, τόσο οι Αρχές του Ομάν όσο και η ιρανική πλευρά είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη στο αεροπλανοφόρο, σε μία κίνηση που, όπως αναφέρουν, στόχευε στην αποφυγή παρεξηγήσεων και στον συντονισμό ασφαλείας. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.