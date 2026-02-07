Οι 6 ανήλικοι, πέντε από τους οποίους φέρουν πολλαπλά κατάγματα, και ένας είναι ασυνόδευτος, μεταφέρονται με C130 που αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας για το νησί, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».





Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στο Πρωτοδικείο Χίου ο Μαροκινός, που έχει υποδειχθεί από άλλους μετανάστες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από την Τουρκία στη Χίο, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.