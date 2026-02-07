Δεν πανηγύρισε. Πήγε προς το πέταλο, στάθηκε μπροστά από τους φιλάθλους και σχημάτισε με τα δάχτυλα τον αριθμό 7. Ο διεθνής αμυντικός, που δεν είχε γεννηθεί ΠΑΟΚτσής αλλά μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 15 ετών, έχει διατηρήσει δεσμούς με τον Δικέφαλο παρά το γεγονός ότι συμπληρώνει 1.5 χρόνο μακριά από την Τούμπα. Η κίνηση καταγράφηκε από τις κάμερες της αναμέτρησης και μεταδόθηκε άμεσα στα social media. Η εικόνα δείχνει τον παίκτη να κατεβαίνει γρήγορα από την περιοχή του παιχνιδιού, να διασχίζει το χορτάρι προς την πλευρά των φανατικών οπαδών και να υψώνει τα χέρια του χωρίς κραυγές ή έντονο πανηγυρισμό. Το στιγμιότυπο προβλήθηκε σε επαναλήψεις και σχολιάστηκε στις τηλεοπτικές και διαδικτυακές μεταδόσεις.

Το γκολ του Κουλιεράκη έγινε στο 52ο λεπτό και ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1. Η Βόλφσμπουργκ τελικά ηττήθηκε 1-2, με το νικητήριο γκολ του Γκιρασί στο 88′. Πρόκειται για το πρώτο του φετινό τέρμα στη Bundesliga. Παρά τη σημασία της ισοφάρισης για την ομάδα του, ο αμυντικός απέφυγε κάθε πανηγυρισμό δείχνοντας σεβασμό στη μνήμη των οπαδών. Οι εικόνες δείχνουν τον παίκτη να κατευθύνεται προς το πέταλο, να υψώνει τα χέρια του και να σχηματίζει το 7 με τα δάχτυλα, μια κίνηση η οποία σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο συνδέεται με τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Οι υπεύθυνοι του συλλόγου δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την αφιέρωση μέχρι αυτή τη στιγμή. Η αντίδραση του κόσμου στην εξέδρα ήταν έντονη αλλά ήρεμη, χωρίς διαμαρτυρίες και χωρίς εντάσεις κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού.