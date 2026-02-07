Περιγράφοντας την κατάσταση, ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. – όταν το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5.80 μ. – θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε πως έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες, αλλά και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.