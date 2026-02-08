Η Αποκριάτικη περίοδος ξεκίνησε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου με το άνοιγμα του Τριωδίου, ενώ η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, δίνοντας στους πολίτες τις πρώτες ευκαιρίες για γιορτή και ξεκούραση της χρονιάς.

Φέτος, η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Στη συνέχεια ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

Αναλυτικά όλες οι αργίες του 2026:

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

25η Μαρτίου: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου