Δείτε παρακάτω τη σημερινή (8/2) ανάρτηση του Αρκά στο Facebook:
Λειψυδρία: Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, αν και έδωσαν μια ανάσα στα αποθέματα νερού της Αττικής, τα νούμερα που αντανακλούν την πραγματικότητα, κάθε άλλο παρά αισιόδοξα είναι: Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΥΔΑΠ, με σχολαστική θα έλεγε κανείς επιμέλεια, και ανελλιπώς από το 1985, τα αποθέματα στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την Αττική, φτάνουν σήμερα στα 560 εκατ. κυβικά, τη στιγμή που ένα χρόνο πριν έφταναν τα 667 εκατ. κυβικά, ενώ δύο χρόνια πριν ξεπερνούσαν τα 900 εκατ. κυβικά.