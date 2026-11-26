Κατά τη διάρκεια μιας πενθήμερης επιχείρησης που συντονίστηκε από την Europol στη Σεβίλλη, από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων για να εντοπίσουν τα χρηματοοικονομικά δίκτυα πίσω από τις παράνομες υπηρεσίες IPTV.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV και τον εντοπισμό 321 ιστότοπων που προσέφεραν παράνομα περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, με συνολική ετήσια επισκεψιμότητα να ξεπερνά τα 7,3 εκατομμύρια. Μχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση στόχευε σε μια εγκληματική αγορά αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, στην οποία οι παράνομοι πάροχοι streaming πωλούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε premium τηλεοπτικά κανάλια, live αθλητικούς αγώνες και ταινίες, συχνά εισπράττοντας πληρωμές συνδρομών μέσω κρυπτονομισμάτων.

Τα χρήματα πίσω από το παράνομο streaming

Για λίγα ευρώ το μήνα, οι παράνομες υπηρεσίες IPTV προσφέρουν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις και premium περιεχόμενο χωρίς να πληρώνουν τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Αλλά πίσω από αυτές τις φθηνές συνδρομές κρύβεται μια επικερδής εγκληματική επιχείρηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Συμμαχίας κατά της Πειρατείας στον Οπτικοακουστικό Τομέα (AAPA), περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες IPTV. Οι ζημίες που προκύπτουν για τους νόμιμους παρόχους εκτιμώνται σε 4,83 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τις κυβερνήσεις να χάνουν επιπλέον 1,08 δισεκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτους φόρους.

Τα κέρδη που παράγονται από αυτές τις υπηρεσίες δεν εξαφανίζονται απλώς. Κυκλοφορούν μέσω λογαριασμών πληρωμών, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και μεσαζόντων, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για τους ερευνητές να εντοπίσουν ποιος τελικά ωφελείται.

Πώς τα κρυπτονομίσματα οδήγησαν στους εγκληματίες

Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει μια ελκυστική μέθοδος πληρωμής για τους φορείς εκμετάλλευσης παράνομων υπηρεσιών streaming, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν και να μεταφέρουν κεφάλαια πέρα ​​από τα σύνορα με ταχύτητα. Αλλά η χρήση κρυπτονομισμάτων δεν καθιστά τους εγκληματίες αόρατους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ερευνητές παρακολούθησαν ύποπτες συναλλαγές σε δίκτυα blockchain, αναζητώντας συνδέσεις μεταξύ παράνομων υπηρεσιών IPTV, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και των ατόμων που τις ελέγχουν.

Η επιχείρηση σηματοδοτεί μια στροφή στην καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας: αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην κατάργηση παράνομων υπηρεσιών streaming, οι ερευνητές στοχεύουν ολοένα και περισσότερο στην οικονομική υποδομή που επιτρέπει σε αυτές τις επιχειρήσεις να λειτουργούν.

Η κατάργηση μιας παράνομης υπηρεσίας δεν σταματά απαραίτητα τους εγκληματίες που κρύβονται πίσω από αυτήν. Εντοπίζοντας τις πληρωμές, εντοπίζοντας τους δικαιούχους και στοχεύοντας τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που υποστηρίζουν αυτές τις επιχειρήσεις, οι αρχές επιβολής του νόμου στοχεύουν να καταστήσουν πιο δύσκολο για τους εγκληματίες να συνεχίσουν να επωφελούνται από την ψηφιακή πειρατεία.

Αστυνομίες από 11 ώρες υπό τις οδηγίες της Europol

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας στη Σεβίλλη, με τη συμμετοχή περίπου 40 συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων 30 αξιωματικών επιβολής του νόμου από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Europol οργάνωσε και συντόνισε τη δραστηριότητα μέσω του Συντονισμένου Συνασπισμού για τα Εγκλήματα κατά της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPC3) , παρέχοντας αναλυτική υποστήριξη, διασταυρούμενους ελέγχους πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχουσών αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η INTERPOL, η Συμμαχία κατά της Πειρατείας στον Οπτικοακουστικό Τομέα (AAPA), οι Binance, Coinbase και Chainalysis.