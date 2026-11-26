Η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή σε δίκη 11 κατηγορουμένων για τις δύο ανθρωποκτονίες. Πρόκειται για εννέα πρόσωπα από την πλευρά Φραγκιαδάκη και δύο από την πλευρά Καργάκη. Επιπλέον, προτείνει την παραπομπή των «11» σε δίκη και για απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σε ό,τι αφορά στη βόμβα που εξερράγη τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή έξι κατηγορουμένων από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη.

Επιπλέον, προτείνεται η παραπομπή τους, κατά περίπτωση, για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για έναν ακόμα κατηγορούμενο, τον 10ο από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προτείνεται η παραπομπή αποκλειστικά για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή.

Όπως αναφέρει το cretalive, στον πυρήνα της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των 11 προσώπων για τις δύο ανθρωποκτονίες βρίσκεται η εκτίμηση περί ύπαρξης κοινού ανθρωποκτόνου δόλου και συναυτουργίας.

Η εισαγγελέας αποδίδει το θανατηφόρο αποτέλεσμα από κοινού στους εννέα κατηγορουμένους της πλευράς Φραγκιαδάκη για την ανθρωποκτονία του Φανούρη Καργάκη και, αντίστοιχα, στους δύο της πλευράς Καργάκη για την ανθρωποκτονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ανεξαρτήτως του ποιος κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισαγγελική πρόταση: «…καταφάσκεται ως προς όλους το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, αδιαφόρου όντος του ποιος κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα, στο μέτρο που έκαστος των κατηγορουμένων επιχείρησε πράξη ικανή να επιφέρει τον θάνατο».

Δηλαδή, κατά την εισαγγελική κρίση, η απόδοση της ανθρωποκτονίας σε καθέναν από τους φερόμενους ως συναυτουργούς δεν προϋποθέτει να αποδειχθεί ότι ο ίδιος προκάλεσε το θανατηφόρο πλήγμα.

Ένα από τα σημεία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι και η διαφοροποίηση στη διατύπωση μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της εισαγγελικής πρότασης σε σχέση με την ανθρωποκτονία του Φανουρίου Καργάκη. Στο μεν σκεπτικό αναφέρεται ότι οι εννέα κατηγορούμενοι «επεδίωκαν το προβλεφθέν εγκληματικό αποτέλεσμα», στο δε διατακτικό χρησιμοποιείται η διατύπωση: «Γνωρίζοντας και τουλάχιστον αποδεχόμενοι οι κατηγορούμενοι, το γεγονός ότι ενδέχεται να επέλθει αιτιωδώς ο θάνατος του Φανουρίου ΚΑΡΓΑΚΗ». Η τελευταία διατύπωση καλύπτει τουλάχιστον τον ενδεχόμενο δόλο, χωρίς να αποκλείει τον άμεσο.

Οι απόπειρες ανθρωποκτονίας

Ως προς τις απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή προκαλεί αίσθηση ότι η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή των δύο προφυλακισμένων μελών της οικογένειας Καργάκη, δηλαδή του 44χρονου γαμπρού του 39χρονου Φανούρη, αλλά και του 49χρονου αγροτοσυνδικαλιστή, για τουλάχιστον 16 απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταξύ άλλων και σε βάρος ενός ανήλικου παιδιού.

Αντιστοίχως, για τους 9 κατηγορούμενους της πλευράς Φραγκιαδάκη, πέραν της ανθρωποκτονίας του Φανούρη Καργάκη, η εισαγγελέας προτείνει να δικαστούν για τουλάχιστον τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Κίνδυνος αναζωπύρωσης της βεντέτας

Η εισαγγελέας αναφέρεται στο κλίμα φόβου που επικρατεί μεταξύ των κατοίκων των Βοριζίων, αλλά και στον κίνδυνο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης των δύο οικογενειών. Ενδεικτική είναι η αναφορά στο ζήτημα της «διάχυτης απροθυμίας των κατοίκων του χωριού να παράσχουν επωνύμως πληροφορίες λόγω του εκπεφρασμένου φόβου αιματηρών αντιποίνων». Ακόμη πιο εμφατικές είναι οι διατυπώσεις της εισαγγελέως στο κεφάλαιο που αφορά την αναγκαιότητα διατήρησης της προσωρινής κράτησης των επτά προφυλακισμένων. Η ίδια εκτιμά ότι, εφόσον αφεθούν ελεύθεροι, θα αποτελούν «υπαρκτή και διαρκή απειλή της έννομης τάξης», ενώ επικαλείται, μεταξύ άλλων, την «παντελή έλλειψη ηθικών και συναισθηματικών φραγμών» και την «ασήμαντη αφορμή, που αφετηρίασε την όξυνση των σχέσεων των δύο οικογενειών και απέληξε στην ένοπλη επίθεση».

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Δεδομένης δε της μακροχρόνιας εχθροπάθειας μεταξύ των δύο (εγκατεστημένων στο ίδιο χωριό) οικογενειών, διαφαίνεται ο κίνδυνος, επί άφεσης των κατηγορουμένων ελευθέρων, να επανασυγκροτήσουν αυτοί, στα Βορίζια Ηρακλείου, θύλακα διαρκούς εγκληματικής δράσης».

Υπό αυτό το πρίσμα, η εισαγγελέας κρίνει ανεπαρκή την επιβολή εναλλακτικών μέτρων, όπως οι περιοριστικοί όροι ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της ακόμη και για το ενδεχόμενο μη εμφάνισης των κατηγορουμένων στο ακροατήριο. «Επιπλέον διαγράφεται ορατό το ενδεχόμενο να μην εμφανιστούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, ενόψει και των βαρύτατων κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, και να μην υποβληθούν στην εκτέλεση της τυχόν καταδικαστικής απόφασης σε βάρος τους».

Εισαγγελική πρόταση για διεξαγωγή της δίκης στην Κρήτη

Η εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή των 16 κατηγορουμένων «στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης», παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία περί διεξαγωγής της δίκης εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Στην εισαγγελική πρόταση, δηλαδή, δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς της δίκης εκτός Κρήτης, χωρίς, βεβαίως, αυτό να προδικάζει τις τελικές αποφάσεις ως προς τον τόπο διεξαγωγής της.