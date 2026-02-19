Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα social media, κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι η διέλευση ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το μέτωπο αυτό θα φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Η αρχή των φαινομένων αναμένεται από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, με σταδιακή επέκταση προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, ενισχυόμενοι πρόσκαιρα σε ορισμένα σημεία.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί επίσης για αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών, καθώς τα εδάφη βρίσκονται ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχοπτώσεις, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προσοχή των πολιτών.



Τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη ένταση στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι έντονες από το πρωί έως το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν κυρίως το πρωί και στη δυτική Θεσσαλία κατά το προμεσημβρινό διάστημα. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο οι βροχές θα ξεκινήσουν το πρωί και θα διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι βροχές θα ενταθούν από τις απογευματινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια τα φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως το βράδυ. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιο πυκνές στην Ήπειρο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το βράδυ θα υποχωρήσουν στα ανατολικά.

Στα νησιά, η Κρήτη και οι Κυκλάδες θα έχουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, ενώ στα Δωδεκάνησα οι βροχές θα ξεκινήσουν επίσης από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 5-7 μποφόρ, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 8-9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά 15-18°C, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα μπορεί να φτάσει 19°C.

Αττική: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το πρωί έως αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 9-16°C, τοπικά έως 17°C, με άνεμοι νότιοι 5-7 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί, βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία 7-14°C, τοπικά έως 15°C, άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, πρόσκαιρα 6, στρεφόμενοι σε βόρειους το βράδυ.

Προβλέψεις για το τριήμερο Καθαράς Δευτέρας:

Σάββατο 21/2: Στα δυτικά λίγες παροδικές βροχές, στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά και νησιά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά. Θερμοκρασία 10-17°C, τοπικά 18°C στη νότια νησιωτική χώρα.

Κυριακή 22/2: Περαιτέρω εξασθένηση των φαινομένων, με περιορισμένες βροχές στα νότια και ανατολικά, ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά. Θερμοκρασία σε πτώση, με παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά.

Καθαρά Δευτέρα 23/2: Την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 έως 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, παραμένοντας ωστόσο σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.