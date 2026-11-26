Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η έκτακτη σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ολοκληρώνεται χωρίς σαφή πρόοδο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η τελική συμφωνία θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού της ΕΕ. «Έχουμε κάνει κάποιο βήμα μπροστά; Και ναι και όχι. Προσπαθούμε να καθορίσουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται το πράγμα. Νομίζω ότι μπορώ να το πω αυτό», ανέφερε.

«Υπάρχει σαφώς μια τάση προς περαιτέρω μείωση του λεγόμενου διαπραγματευτικού πλαισίου. Υπήρχε μια πρόταση του Κόστα για μείωση κατά 204 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Αυτό δεν θα σταματήσει στα 204 δισ. ευρώ. Θα μειωθεί κι άλλο. Το πόσο ακριβώς θα είναι, παραμένει ανοιχτό».

Τυπικά, η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί μετά από μία ολομέλεια με τη συμμετοχή όλων των ηγετών της ΕΕ, η οποία θα ξεκινήσει περίπου τα μεσάνυχτα. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο ημέρες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αποφάσισε να συντομεύσει τη σύνοδο κορυφής, καθώς τα κράτη μέλη παραμένουν αμετακίνητα στις θέσεις τους σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης και δεν είναι ακόμη διατεθειμένα να κάνουν παραχωρήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου αναμένεται να ξαναρχίσουν στην επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 17 Δεκεμβρίου. Η Γαλλία και ο Κόστα ασκούν πίεση στις χώρες της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, ενώ άλλοι ηγέτες όπως ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γιέτεν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι έχουν δηλώσει ότι δεν αισθάνονται πίεση από αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Αποχωρήσεις από τις διαβουλεύσεις με τον Αντόνιο Κόστα

Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες εγκαταλείπουν κάθε ελπίδα να πλησιάσουν έστω και κατ’ ελάχιστον σε μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς αρκετές χώρες αποσύρθηκαν από τις συναντήσεις με τον Αντόνιο Κόστα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φέρεται να πρότεινε περαιτέρω περικοπές στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να φέρει τις χώρες πιο κοντά σε μια συμφωνία, σύμφωνα με τα όσα είπαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ στο POLITICO.

Ο Πορτογάλος πολιτικός είχε προτείνει περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ σε μια πρόταση προϋπολογισμού το περασμένο Σάββατο, η οποία δέχθηκε κριτική από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Μια ομάδα κρατών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία, πιέζει για επιπλέον περικοπές πριν από τη σύνοδο κορυφής που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου και από την οποία αναμένεται να προκύψει συμφωνία.

Ο Κόστα ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την ανάπτυξη σε ξένες χώρες είναι ο τομέας που πιθανότατα θα υποστεί τις αναλογικά μεγαλύτερες περικοπές, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες.

Το Βέλγιο, η Δανία, η Σουηδία και η Αυστρία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφότου άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Εμανουέλ Μακρόν, απέκλεισαν το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας σε αυτή τη σύνοδο κορυφής.

Ο Ουλφ Κρίστερσον, πρωθυπουργός της Σουηδίας, δήλωσε πως «μπορώ να πω ότι δεν πρόκειται να λάβουμε καμία απόφαση ούτε να καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία εδώ σήμερα», δήλωσε ο Κρίστερσον. «Στην πραγματικότητα δεν συνέβησαν πολλά σήμερα, πέρα από το ότι ο καθένας παρουσίασε τα καλύτερα επιχειρήματά του υπέρ εντελώς διαφορετικών προσεγγίσεων».

Μετά τις συνομιλίες με τον Κόστα και τους ηγέτες της Λετονίας, της Ιρλανδίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, ο Πέτερι Όρπο, πρωθυπουργός της Φινλανδίας, δήλωσε: «Δεν βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση κοντά στη γραμμή του τερματισμού. Απέχουμε ακόμη πολύ από την εξεύρεση λύσεων. Είναι σαφές ότι αυτές οι αποφάσεις θα παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου».

Η Μέτε Φρεντέρικσεν, πρωθυπουργός της Δανίας, αναμενόταν να συμμετάσχει σε συνάντηση με την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία και το Λουξεμβούργο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε.

Μια συνάντηση των ηγετών της ομάδας E5, Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Πολωνίας και Ιταλίας, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη (26/11) το απόγευμα, συμφώνησε να επιδιώξει συμφωνία τον Δεκέμβριο, εγκαταλείποντας ουσιαστικά την τρέχουσα σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Οι συνομιλίες επισκιάστηκαν από την άρνηση των «φειδωλών», Γερμανίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Βελγίου, Δανίας και Φινλανδίας, να αποκλείσουν περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως σε παραδοσιακούς τομείς χρηματοδότησης, όπως η περιφερειακή ενίσχυση και οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Το τελεσίγραφο Μακρόν, οι ενστάσεις Μελόνι και η προειδοποίηση Μητσοτάκη

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η όλη διαδικασία υπάρχει κίνδυνος να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου, δεδομένου ότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λε Πεν, η οποία προειγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει δεσμευτεί να μειώσει δραστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η προοπτική νίκης της ακροδεξιάς υποψήφιας Μαρίν Λε Πεν πλανάται βαριά πάνω από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ της Πέμπτης (26/11), καθώς η ίδια ζητά μείωση κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ της συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο Μακρόν πιστεύει ότι, με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο, θα στερείται της πολιτικής νομιμοποίησης για να διαπραγματευτεί από τον Δεκέμβριο μέχρι την ημέρα των εκλογών.

«Σκοπεύω να καταστήσω απολύτως σαφές στους συναδέλφους μας ότι, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, δεν θα είναι δυνατό να ξανανοίξουν ή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά τις 31 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε εν μέσω της συνόδου κορυφής.

«Θα εισέλθουμε τότε σε μια περίοδο που θα είναι πολύ κοντά στις εκλογές», πρόσθεσε. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με κάθε κόστος. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αυτό είναι το απόλυτο όριο».

«Δεν θα υπογράψω μια ανισόρροπη συμφωνία», δήλωσε ο Μακρόν και πρόσθεσε: «Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια καλή συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, δεν θα συνάψουμε καμία».

Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι οι περικοπές ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ της τελευταίας πρότασης προϋπολογισμού αποτελούσαν «στρατηγικό λάθος», λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο οικονομικό χάσμα της ΕΕ σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αδιάλλακτη προθεσμία του Μακρόν έρχεται σε αντίθεση με τη στάση άλλων ηγετών, όπως της Ιταλίδας Τζιόρτζια Μελόνι και του Ολλανδού Ρομπ Γιέτεν, οι οποίοι επέμειναν ότι δεν δεσμεύονται από χρονοδιαγράμματα και ότι ο κύριος στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν μια «καλή συμφωνία».

«Είμαστε έτη φωτός μακριά από μια λύση σε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μελόνι, σύμφωνα με το Euronews.

Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, συνεχίζει τον μαραθώνιο των διαπραγματεύσεων, και μετά τις 10 το βράδυ ξεκίνησε συνάντηση με τέταρτη ομάδα ηγετών και συγκεκριμένα της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας. Αναμένονται τρεις ακόμη διμερείς συναντήσεις ομάδων σήμερα (26/11) το βράδυ.

Προειδοποίηση Μητσοτάκη

Καθώς οι διαπραγματεύσεις παρατείνονται, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέδωσε μια σαφή προειδοποίηση κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα εμποδίσει την Ένωση να επιτύχει τους στόχους της έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα που συνέταξε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Η ιστορική αυτή έκθεση προβλέπει φιλόδοξες οικονομικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κοινών ομολόγων μεγάλης κλίμακας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις λύσεις παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Σε δεύτερη μοίρα το δάνειο προς την Ουκρανία

Ο προϋπολογισμός μπορεί να μην είναι το μόνο θέμα της Συνόδου Κορυφής, αλλά με βεβαιότητα επισκιάζει το ζήτημα του δανεισμού της Ουκρανίας, που επίσης επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα.

Το Κίεβο αντιμετωπίζει έναν διογκούμενο προϋπολογισμό πολέμου για το επόμενο έτος, εν μέσω της αδιάκοπης κλιμάκωσης της Ρωσίας. Πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την εγγύηση κοινού χρέους, προς συζήτηση από τους ηγέτες.

Ωστόσο, καθώς οι συζητήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη, κατέστη σαφές ότι οι ηγέτες ασχολούνταν κυρίως με τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πολύ πιο δαπανηρός και περίπλοκος. Ενώ διπλωμάτες και αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος των συζητήσεων, παραδέχονται ότι το θέμα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο επταετής προϋπολογισμός απορροφά όλη την προσοχή.

Η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να εγκριθεί ξεχωριστά, αλλά πλέον είναι τόσο συνυφασμένη με τον προϋπολογισμό, ώστε ουσιαστικά αποτελεί ένα ενιαίο μεγάλο πακέτο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε σθεναρά την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία. «Η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως δεδομένης της πιθανότητας απόσυρσης των ΗΠΑ, επειδή πρόκειται για έναν πόλεμο που μας επηρεάζει άμεσα. Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους, αλλά βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου.

«Αρκεί να κοιτάξει κανείς έναν χάρτη, και να αναλογιστεί την ιστορία, για να το διαπιστώσει αυτό. Ναι, αυτός ο πόλεμος είναι υπαρξιακός για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η εγκατάλειψη της Ουκρανίας θα έθετε σε κίνδυνο τη δική μας ασφάλεια βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα και αν εξετάσουμε την κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος είναι πιο άμεσος παρά μακροπρόθεσμος», συνέχισε, καταδικάζοντας τις υβριδικές δραστηριότητες της Ρωσίας σε ολόκληρη την Ένωση.

«Δεν υπάρχει χώρος για αφέλεια εδώ: βοηθάμε την Ουκρανία από αίσθημα ευθύνης και επειδή είναι προς το δικό μας συμφέρον», τόνισε ο Μακρόν.